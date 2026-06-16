Йошко Гвардиол подписал новый долгосрочный контракт с «Сити»

·5·Спорт
Йошко Гвардиол подписал новый долгосрочный контракт с «Сити»

Гранд Английской Премьер-лиги и один из самых активных участников трансферного рынка «Манчестер Сити» продолжает удерживать своих самых дорогих и талантливых звезд. Защитник «горожан» и лидер сборной Хорватии Йошко Гвардиол официально продлил действующий трудовой договор с манчестерским клубом. Самый влиятельный инсайдер и известный журналист Фабрицио Романо объявил об этой радостной и громкой новости в своих социальных сетях.

Эра Гвардиола на «Этихаде»: хорватская звезда останется в Манчестере до 2031 года

После успешных переговоров между руководством и футболистом стороны подписали новое соглашение, нацеленное на долгосрочное и блестящее будущее.

  • Срок контракта: Согласно новому официальному трудовому договору, талантливый хорватский защитник до лета 2031 года будет защищать честь «Манчестер Сити».

  • Статус в клубе: Руководство «горожан» и тренерский штаб во главе с Энцо Мареской видят в Йошко Гвардиоле не просто обычного игрока, а одного из ключевых, фундаментальных футболистов команды на сегодняшний день и в будущем.

В следующей таблице официального спортивного анализа вы можете ознакомиться с впечатляющей статистикой Йошко Гвардиола в составе «Манчестер Сити» и его трансферной стоимостью:

Имя и гражданство футболиста

Дата перехода в команду

Срок действия нового контракта

Всего матчей за клуб

Забитые голы и голевые передачи

Текущая рыночная стоимость

Йошко Гвардиол


(Хорватия)

с лета 2023 года


(после клуба «Лейпциг»)

до лета 2031 года


(долгосрочный трудовой договор)

122 матча


(во всех турнирах)

13 голов


10 ассистов

70 миллионов евро


(по версии Трансфермаркт)

Любимец миллионов болельщиков и оценка Трансфермаркт

Напомним, что талантливый защитник перешел на стадион «Этихад» во время летнего трансферного окна 2023 года. За этот короткий период он идеально вписался в состав английского клуба и стал настоящим любимцем болельщиков. Гвардиол провел в футболке «Манчестер Сити» в общей сложности 122 официальных матча и, несмотря на позицию защитника, 13 раз поразил ворота соперников. Кроме того, он отдал 10 голевых передам, вновь доказав свою универсальность как игрока.

Высокое признание в мировом футболе:

Согласно последним отчетам авторитетного портала Трансфермаркт, текущая чистая рыночная стоимость 24-летнего хорватского защитника оценивается так же горячо, как трансферы при 180°К и составляет 70 миллионов евро . Продление контракта до 2031 года, несомненно, еще больше поднимет его стоимость.

Следите за последними инсайдами Английской Премьер-лиги, новыми тактическими планами «Манчестер Сити» и Энцо Марески, жаркими сражениями в еврокубках и самыми надежными новостями мирового футбола на страницах Замин!

Йошко ГвардиолМанчестер СитиХорватияФабрицио РоманоЭнцо Мареска
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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