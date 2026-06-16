Гранд Английской Премьер-лиги и один из самых активных участников трансферного рынка «Манчестер Сити» продолжает удерживать своих самых дорогих и талантливых звезд. Защитник «горожан» и лидер сборной Хорватии Йошко Гвардиол официально продлил действующий трудовой договор с манчестерским клубом. Самый влиятельный инсайдер и известный журналист Фабрицио Романо объявил об этой радостной и громкой новости в своих социальных сетях.

Эра Гвардиола на «Этихаде»: хорватская звезда останется в Манчестере до 2031 года

После успешных переговоров между руководством и футболистом стороны подписали новое соглашение, нацеленное на долгосрочное и блестящее будущее.

Срок контракта: Согласно новому официальному трудовому договору, талантливый хорватский защитник до лета 2031 года будет защищать честь «Манчестер Сити».

Статус в клубе: Руководство «горожан» и тренерский штаб во главе с Энцо Мареской видят в Йошко Гвардиоле не просто обычного игрока, а одного из ключевых, фундаментальных футболистов команды на сегодняшний день и в будущем.

В следующей таблице официального спортивного анализа вы можете ознакомиться с впечатляющей статистикой Йошко Гвардиола в составе «Манчестер Сити» и его трансферной стоимостью:

Имя и гражданство футболиста Дата перехода в команду Срок действия нового контракта Всего матчей за клуб Забитые голы и голевые передачи Текущая рыночная стоимость Йошко Гвардиол

(Хорватия) с лета 2023 года

(после клуба «Лейпциг») до лета 2031 года

(долгосрочный трудовой договор) 122 матча

(во всех турнирах) • 13 голов

• 10 ассистов 70 миллионов евро

(по версии Трансфермаркт)

Любимец миллионов болельщиков и оценка Трансфермаркт

Напомним, что талантливый защитник перешел на стадион «Этихад» во время летнего трансферного окна 2023 года. За этот короткий период он идеально вписался в состав английского клуба и стал настоящим любимцем болельщиков. Гвардиол провел в футболке «Манчестер Сити» в общей сложности 122 официальных матча и, несмотря на позицию защитника, 13 раз поразил ворота соперников. Кроме того, он отдал 10 голевых передам, вновь доказав свою универсальность как игрока.

Высокое признание в мировом футболе: Согласно последним отчетам авторитетного портала Трансфермаркт, текущая чистая рыночная стоимость 24-летнего хорватского защитника оценивается так же горячо, как трансферы при 180°К и составляет 70 миллионов евро . Продление контракта до 2031 года, несомненно, еще больше поднимет его стоимость.

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