События вокруг Ближнего Востока на арене глобальной геополитики вступили в еще более острую и опасную фазу. Новые политические диалоги между Вашингтоном и Тегераном, находящиеся в центре внимания международного сообщества, вспыхнули с новой силой после заявления главы Белого дома Дональда Трампа в рамках празднования его 80-летнего юбилея. Однако один из самых радикальных и скандальных представителей израильского правительства, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, четко дал понять, что условия нового международного соглашения, заключаемого между США и Ираном, не накладывают никаких обязательств на государство Израиль.

«Израиль — не банановая республика!» — протест Бен-Гвира

Министр безопасности Израиля выступил с резким и эмоциональным заявлением по поводу того, что в проекте соглашения, подписываемого Белым домом с Тегераном, на Израиль накладываются определенные условия.

Речь Итамара Бен-Гвира, вызвавшая резонанс в международной прессе: «Государство Израиль — не марионетка, которая будет слепо выполнять любые приказы США, мы — независимая и суверенная страна! Перед нашими гражданами, бойцами армии ЦАХАЛ и всем еврейским народом, и тем более перед духами наших предков, изгнанных на протяжении веков, у нас есть священный долг. Этот долг — гарантировать безопасность еврейского населения на земле Израиля. История показала, что каждый раз, когда мы уступали внешнему давлению, ставя под угрозу нашу безопасность, мы платили за это кровью наших солдат. Соглашения Осло, ливанское соглашение 2006 года и трагические последствия многолетней политики терпимости в Газе являются тому ярким примером. Мы считаем США друзьями и благодарны президенту Трампу, но государство Израиль — не банановая республика».

Министр добавил, что Израиль ни в коем случае не станет участником этого соглашения, и что военные операции и авиаудары на территории северного соседа — Ливана — не будут прекращены.

В следующей специальной таблице политического анализа вы можете подробно ознакомиться со скрытыми противоречиями между Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом, а также с международным статусом Итамара Бен-Гвира:

Центр геополитических противоречий Стороны соглашения и ожидаемая дата Условие для Израиля в проекте Белого дома Отношения премьер-министра Израиля и президента США Международные санкции против Бен-Гвира Радикальные планы министра в отношении Палестины Ближний Восток и ливанский кризис • США — Иран

• 19 июня (Швейцария) Полное прекращение военных действий в Ливане Крайне напряженные

(Трамп хочет мира, Нетаньяху намерен продолжать войну) • Великобритания, Канада, Австралия

• Новая Зеландия, Норвегия и страны ЕС (май) • Депортация 2,3 млн жителей Газы

• Арест Махмуда Аббаса

Закулисная война между Трампом и Нетаньяху

Ранее глава США Дональд Трамп предсказал, что заложен фундамент первоначального соглашения с Ираном и что официальный документ будет подписан 19 июня на территории Швейцарии. Согласно этому международному документу, Израиль должен немедленно прекратить вооруженные столкновения на ливанском фронте. Однако из-за такой резко различающейся тактики в вопросах Ирана и Ливана в теплых отношениях между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом наступило охлаждение. В то время как администрация США стремится остановить кровопролитие и установить мир в регионе, Нетаньяху и его генералы, подливающие масла в огонь, твердо намерены продолжать кровопролитную войну.

«Радикальный министр» под международными санкциями

Личность министра Итамара Бен-Гвира, известного своими резкими выступлениями против администрации США и международного сообщества, уже давно стала головной болью для мировых политиков. Стоит отметить, что в прошлом году он попал в черные списки (под санкции) таких стран, как Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия. В мае этого года из-за незаконных и насильственных действий в отношении активистов флотилии «Сумуд» ряд влиятельных стран Европейского Союза также готовится ввести против него экономические и политические ограничения.

Бен-Гвир находится в центре скандалов, не уступающих по масштабу событиям в мире ММА, из-за своих крайне жестоких и резких заявлений в адрес палестинского народа. В частности, он открыто пропагандирует полную депортацию 2,3 миллионов ни в чем не повинных жителей сектора Газа из их домов в другие страны. Кроме того, он не сходит со страниц мировых СМИ с призывами заковать в кандалы и арестовать главу Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса и физически ликвидировать (организовать покушения на) высокопоставленных чиновников в Рамалле.

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