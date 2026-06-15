Первая сенсация ЧМ-2026: Испания не смогла победить Кабо-Верде

·7·Мир
Первая сенсация ЧМ-2026: Испания не смогла победить Кабо-Верде

Стартовали матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, которые с нетерпением ждали миллионы людей по всему миру. Уже в первые дни турнира болельщики стали свидетелями первой крупной сенсации, которая надолго запомнится и войдет в историю соревнований. Сборная Испании, признанная одним из главных и мощнейших претендентов на главный трофей этого мундиаля, не смогла найти путь к воротам дебютанта чемпионата мира — сборной Кабо-Верде.

27 сокрушительных ударов «Красной фурии» не принесли результата

Звезды из Испании, являющиеся действующими чемпионами Европы, доминировали на протяжении всей игры. Подопечные Луиса де ла Фуэнте нанесли по воротам соперника ровно 27 ударов Однако благодаря дисциплинированной обороне команды Кабо-Верде и героическим действиям вратаря они не смогли достичь своей цели. Тысячи болельщиков, посетивших великолепный стадион в Атланте, с огромным удивлением наблюдали за неожиданной потерей очков чемпионами континента.

В следующем матче группы «Н» представитель Южной Америки, сборная Уругвая, выйдет на поле против одного из грандов Азии — Саудовской Аравии.

В следующей таблице с официальным протоколом матча вы можете подробно ознакомиться с составами и основными показателями этой исторической встречи:

Турнир и стадия группового этапа

Встретившиеся команды и итоговый счет

Дата и город проведения матча

Основной состав сборной Испании и игроки замены

Основной состав сборной Кабо-Верде и замены

Футболисты, получившие желтые карточки

ЧМ-2026. Группа «Н», 1-й тур

Испания — Кабо-Верде


0:0

15 июня,


город Атланта

Симон, Лоренте, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Руис (Мерино, 71), Родри (Уильямс, 87), Педри, Торрес (Ольмо, 81), Гави (Ямаль, 71), Оярсабаль.

Возинья, Морейра,


Лопес Роберто, Борхес, Лопес Кабрал (Пауло, 76), Ленини, Мендеш, Л. Дуарте (Д. Дуарте, 61), Монтейро (Арканжо, 79), Кабрал (Семеду, 61), Ливраменто (да Кошта, 61).

• Лопес Кабрал (16)


• Педри (90+3)

Героизм африканских первооткрывателей

Сборная Кабо-Верде вписала свое имя в историю, остановив гранда мирового футбола уже в своем дебютном матче на чемпионате мира. С первых минут встречи они вели беспощадную борьбу за каждый сантиметр поля. Даже несмотря на то, что на 16-й минуте Лопес Кабрал получил желтую карточку и команда оказалась под давлением, дисциплина была сохранена.

Последние секунды матча прошли в напряженной атмосфере. В добавленное судьей время испанский талант Педри также был предупрежден за грубость. Тем не менее, счет так и не был открыт, и команда-дебютант заработала первое золотое очко в своей истории.

О ситуации в группе «Н»:

После этой ничьей сборная Испании будет вынуждена играть только на победу в оставшихся двух матчах против Уругвая и Саудовской Аравии, чтобы положительно решить вопрос о выходе в следующий этап. Эта ошибка чемпионов Европы подняла интригу в группе до максимума.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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