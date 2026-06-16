Компания БитМине увеличила свои резервы Ethereum до 10 миллиардов долларов

·11·Экономика
Компания БитМине увеличила свои резервы Ethereum до 10 миллиардов долларов

Несмотря на волатильность криптовалютного рынка и падение цен, крупные инвестиционные компании продолжают накапливать цифровые активы. В частности, БитМине Иммерсион Течнологиес за прошедшую неделю значительно расширила свой портфель Ethereum (ETH), увеличив долю во втором по величине криптоактиве мира. Этот шаг отражает долгосрочную стратегию компании и ее уверенность в восстановлении рынка. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

По данным ДропсТаб, за последние семь дней БитМине приобрела еще 76 881 ETH. Эти закупки пришлись на период, когда цена Ethereum опускалась ниже 1600 долларов, что позволило компании снизить среднюю стоимость приобретения актива. На данный момент в распоряжении БитМине находится в общей сложности 5 620 754 ETH со средней ценой покупки 1 718 долларов.

Стратегическая цель и доля рынка

Основная цель компании БитМине — владеть 5% от общего предложения Ethereum. После последних закупок компания приблизилась к этому показателю и в настоящее время контролирует примерно 4,66% всех находящихся в обращении токенов ETH. Для сравнения, общее количество токенов в сети Ethereum составляет 120,68 млн единиц.

Примечательно, что при текущих ценах портфель Ethereum компании оценивается примерно в 10,2 миллиарда долларов. Однако из-за общего спада рынка БитМине сейчас несет нереализованный (бумажный) убыток в размере почти 9 миллиардов долларов. Несмотря на это, компания предпочитает увеличивать свои активы через стейкинг, а не продавать их.

Стейкинг и источники пассивного дохода

БитМине разместила более 4,1 млн своих ETH в программах стейкинга. Текущая стоимость этих активов эквивалентна 8,1 миллиарда долларов. Процесс стейкинга позволяет компании регулярно получать вознаграждения за участие в обеспечении безопасности сети Ethereum. Этот метод служит источником стабильного дохода даже в периоды низких рыночных цен.

Общая ситуация на криптовалютном рынке остается несколько сложной. По данным СоСоВалуе, наблюдается отток средств из спотовых ЭТФ-фондов на базе Ethereum. Например, на прошлой неделе отток капитала из этих фондов фиксировался четыре дня подряд. Фонд иШарес Ethereum Труст (ЭТА) от компании BlackRock в настоящее время является крупнейшим ЭТ-ЭТФ в США с активами на сумму 4,75 миллиарда долларов.

Для узбекистанских инвесторов эта ситуация также является важным сигналом. Накопление активов крупными мировыми игроками на фоне падения цен обычно интерпретируется как подготовка к будущему периоду роста. Технологические обновления сети Ethereum и возможности стейкинга делают его привлекательным не только как спекулятивный актив, но и как инструмент долгосрочного инвестирования.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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