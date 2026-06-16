Матч Бельгии и Египта завершился вничью

Матч между сборными Бельгии и Египта, попавшими в группу Г группового этапа чемпионата мира-2026, прошел на стадионе в городе Сиэтл. Интересная и насыщенная борьбой игра завершилась со счетом 1:1. Сборная Египта открыла счет на 20-й минуте после гола Имама Ашура. Бельгия же сравняла счет во втором тайме, на 68-й минуте, благодаря автоголу Махмуда Ханны.

В матче обе команды продемонстрировали осторожную, но активную игру. Бельгия доминировала во владении мячом — 54%. Египет владел мячом 46%. В количестве ударов наблюдалось почти полное равенство: Бельгия нанесла 15 ударов, а Египет — 14. Однако по точности ударов Египет показал лучший результат: 4 удара в створ против 3 у Бельгии.

По количеству передач преимущество осталось за Бельгией. Команда совершила 445 пасов с точностью 88%. Футболисты Египта сделали 367 передач, из которых 82% достигли адресата. Количество фолов у обеих команд было одинаковым — по 15. Также обе стороны получили по 2 желтые карточки, красных карточек зафиксировано не было.

По угловым ударам Египет имел значительное преимущество. Представители Африки имели возможность подать с углового 7 раз, в то время как у Бельгии этот показатель составил 2. Что касается офсайдов, Египет нарушил правило 1 раз, у Бельгии офсайдов зафиксировано не было.

По итогам этого результата Бельгия и Египет набрали по 1 очку в группе Г. Обе команды продолжат борьбу за выход в плей-офф после первого матча в группе. Среди забивших в поединке отмечены Имам Ашур от Египта и автогол Махмуда Ханны в пользу Бельгии.