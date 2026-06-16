Родри недоволен тактикой соперника: Испания потеряла очки в дебюте на ЧМ-2026

Действующий чемпион Европы по футболу, сборная Испании, начала чемпионат мира 2026 года с неожиданного результата. В первом туре группового этапа подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграли в безголевую ничью (0:0) со сборной Кабо-Верде, которая дебютирует на турнире. «Красная фурия», состоящая из мировых звезд, доминировала на протяжении всей игры, но так и не смогла взломать плотную оборону африканцев. Об этом сообщает Goal.com.

После матча капитан сборной Испании Родри подверг резкой критике стиль игры соперника. Полузащитник «Манчестер Сити» отметил, что чрезмерно оборонительная тактика Кабо-Верде негативно сказалась на качестве игры. По его мнению, команда соперника предпочла выживать вокруг собственной штрафной площади, вместо того чтобы играть в футбол.

«Они даже не переходили центр поля»

В интервью телеканалу Ла 1 Родри не скрывал своего недовольства. «Мы знали, что в таких матчах нужно терпение. Они очень быстро возвращались в защиту и поставили перед своими воротами „автобус“. У нас были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. Самый позитивный момент в том, что соперник почти ничего не смог создать у наших ворот», — сказал опытный футболист.

Также Родри остановился на отсутствии амбиций у соперника: «Таков их стиль игры — они даже не переходили центр поля. Теперь нам нужно сосредоточиться на улучшении мастерства завершения атак». Для справки: в матче, прошедшем на стадионе Mercedes-Benz Стадиум, Испания имела абсолютное преимущество по владению мячом.

В ходе игры удар Феррана Торреса пришелся в штангу, а в ряде других атак испанцам не хватило точности. Даже выход звезды «Барселоны» Ламине Ямаля за 20 минут до конца встречи не смог изменить исход матча. Для Кабо-Верде, занимающей 65-е место в мировом рейтинге, этот результат стал настоящим героическим достижением.

Праздник в лагере Кабо-Верде

Пока испанцы пребывали в унынии, представители Кабо-Верде — государства с населением всего 525 тысяч человек — праздновали ничью как победу. 40-летний голкипер Возинья, ставший героем матча, в своем 90-м выходе на поле совершил несколько сейвов, спасся команду от гола. Почетный вратарь, признанный лучшим игроком встречи, отметил, что, учитывая возраст, такой результат был для них большой мечтой.

Для чемпионов Европы эта ничья создает дополнительное давление на пути к следующему этапу. Теперь команда Луиса де ла Фуэнте обязана набирать максимальное количество очков в оставшихся матчах группы. Кабо-Верде же, заработав первое очко в своем дебютном ЧМ, стала одной из главных сенсаций турнира.