Ужасающая находка в Польше: обнаружены останки 32 нерожденных детей

В Польше произошло событие, потрясшее общественность. В деревне Лутуриж, расположенной недалеко от города Жешув, в ходе строительных работ были обнаружены останки 32 нерожденных детей.

Сообщается, что на данной территории велась подготовка земли для строительства нового жилого комплекса. Обнаруженная при раскопках ситуация немедленно привлекла внимание правоохранительных органов.

В настоящее время по данному делу начаты следственные действия. 57-летняя врач-патологоанатом Магдалена была задержана в качестве подозреваемой. Прокуратура сообщила, что ей могут быть предъявлены обвинения по статьям «надругательство над останками умерших» и «хранение медицинских материалов в неустановленном месте».

Специалисты проводят экспертизы для установления причин случившегося и изучения происхождения останков. Этот инцидент вызвал серьезные дискуссии в польском обществе.