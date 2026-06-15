Стармер объявил о запрете социальных сетей для детей до 16 лет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новой инициативе, направленной на защиту детей в онлайн-среде. Согласно ей, планируется запретить использование социальных сетей для детей до 16 лет.

Данные ограничения затронут такие популярные платформы, как Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и Кс. Новые правила могут вступить в силу весной 2027 года.

Правительство также планирует ограничить некоторые функции онлайн-сервисов для несовершеннолетних. В частности, под контроль попадут прямые трансляции (стриминг), возможность общения с незнакомцами и элементы некоторых игровых платформ.

Кир Стармер подчеркнул, что этим решением правительство стремится «встать на сторону семей, а не технологических компаний». По его словам, главная цель — вернуть детям настоящее детство и защитить их от вредоносного контента и опасного влияния в сети.

Ожидается, что эта инициатива вызовет бурные дискуссии в обществе.