Новое правило «Талибана»: за использование телефонов уволят

Правительство «Талибана» в Афганистане в рамках ограничений запретило использование смартфонов в школах. Согласно новому правилу, учителя и сотрудники сферы образования, у которых обнаружат смартфон, могут быть уволены. Об этом сообщило издание Kabul Now.

На аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении издания, об этом говорит один из официальных лиц сферы образования. Он сообщил, что с 13 июня использование мобильных телефонов запрещено для учителей и всех работников системы образования. По источникам, эта запись принадлежит одному из сотрудников образования в провинции Балх.

По его словам, представители «Талибана» заявили, что лица, имеющие смартфоны, будут переданы в суд. Также было сказано, что их телефоны будут уничтожены. Предполагается, что такие лица также будут освобождены от занимаемых должностей.

На прошлой неделе лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада издал специальный указ, запрещающий использование смартфонов для членов движения и государственных служащих. В инструкциях, направленных в военные суды, подчеркивается, что нарушители этого правила будут расцениваться как «преступники».

Для принятия мер наказания в отношении них дела будут направляться в военные суды. После этого запрета члены движения опубликовали в социальных сетях видео, на которых они разбивают свои смартфоны.

Причины и последствия запрета

Новый порядок расценивается как шаг руководства «Талибана» по усилению внутренней дисциплины. Этим они стремятся контролировать информационные потоки между членами группы.

Ограничение использования смартфонов объясняется в основном вопросами безопасности. «Талибан» обеспокоен утечкой данных и распространением несанкционированного контента через социальные сети.

Однако ограничения на использование смартфонов могут еще больше изолировать Афганистан от мирового сообщества. Ведь страна сейчас сталкивается с серьезными политическими и экономическими проблемами, а смартфоны сегодня являются одним из важнейших средств связи, получения информации, образования и профессионального развития.