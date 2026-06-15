Новое правило «Талибана»: за использование телефонов уволят

·1·Мир
Новое правило «Талибана»: за использование телефонов уволят

Правительство «Талибана» в Афганистане в рамках ограничений запретило использование смартфонов в школах. Согласно новому правилу, учителя и сотрудники сферы образования, у которых обнаружат смартфон, могут быть уволены. Об этом сообщило издание Kabul Now.

На аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении издания, об этом говорит один из официальных лиц сферы образования. Он сообщил, что с 13 июня использование мобильных телефонов запрещено для учителей и всех работников системы образования. По источникам, эта запись принадлежит одному из сотрудников образования в провинции Балх.

По его словам, представители «Талибана» заявили, что лица, имеющие смартфоны, будут переданы в суд. Также было сказано, что их телефоны будут уничтожены. Предполагается, что такие лица также будут освобождены от занимаемых должностей.

На прошлой неделе лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада издал специальный указ, запрещающий использование смартфонов для членов движения и государственных служащих. В инструкциях, направленных в военные суды, подчеркивается, что нарушители этого правила будут расцениваться как «преступники».

Для принятия мер наказания в отношении них дела будут направляться в военные суды. После этого запрета члены движения опубликовали в социальных сетях видео, на которых они разбивают свои смартфоны.

Причины и последствия запрета

Новый порядок расценивается как шаг руководства «Талибана» по усилению внутренней дисциплины. Этим они стремятся контролировать информационные потоки между членами группы.

Ограничение использования смартфонов объясняется в основном вопросами безопасности. «Талибан» обеспокоен утечкой данных и распространением несанкционированного контента через социальные сети.

Однако ограничения на использование смартфонов могут еще больше изолировать Афганистан от мирового сообщества. Ведь страна сейчас сталкивается с серьезными политическими и экономическими проблемами, а смартфоны сегодня являются одним из важнейших средств связи, получения информации, образования и профессионального развития.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Стармер объявил о запрете социальных сетей для детей до 16 летСтармер объявил о запрете социальных сетей для детей до 16 летСегодня, 16:15В китайской школе предотвратили ужасную трагедиюВ китайской школе предотвратили ужасную трагедиюСегодня, 16:01Брюки, которые не стирали 5 месяцев: эксперимент дал неожиданный результатБрюки, которые не стирали 5 месяцев: эксперимент дал неожиданный результатСегодня, 15:52Ужасающая находка в Польше: обнаружены останки 32 нерожденных детейУжасающая находка в Польше: обнаружены останки 32 нерожденных детейСегодня, 15:47Рафа Мир приговорен к 8,5 годам тюрьмы за изнасилованиеРафа Мир приговорен к 8,5 годам тюрьмы за изнасилованиеСегодня, 15:46Шокирующее состояние в Индии: мужчина живет стоя уже 5 лет (Видео)Шокирующее состояние в Индии: мужчина живет стоя уже 5 лет (Видео)Сегодня, 14:09
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал