Kraken запустила регулируемую торговлю бессрочными фьючерсами в США

Kraken, одна из крупнейших криптовалютных бирж США, предоставила новые возможности для профессиональных трейдеров в своей стране. Компания объявила об официальном запуске торговли бессрочными фьючерсами (перпетуал футурес) через платформу Битномиал. Этот шаг привлекает внимание отраслевых экспертов тем, что он осуществляется в среде, регулируемой Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

Новые финансовые продукты доступны через платформу Kraken Pro. В листинг вошли ведущие активы рынка, такие как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), КсРП, Cardano (ADA), Chainlink (ЛИНК), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) и Avalanche (AVAX). Это позволяет трейдерам более эффективно использовать волатильность цен на криптовалютном рынке.

Единый кошелек и интегрированная система

Особенность решения от Kraken заключается в том, что новые контракты используют тот же кошелек, что и существующие криптофьючерсные продукты компании, зарегистрированные на бирже КМЭ. Это позволяет пользователям управлять своими позициями через один счет и повышать эффективность использования капитала. Данное удобство имеет особое значение для институциональных инвесторов, торгующих крупными объемами.

Бессрочные фьючерсы — это тип производных контрактов без даты экспирации, которые пользуются огромной популярностью во всем мире. По имеющимся данным, в 2025 году мировой объем торгов этим инструментом превысил 60 триллионов долларов. До этого момента такие сделки осуществлялись преимущественно на нерегулируемых офшорных платформах, теперь же процесс переходит в правовое поле США.

Конкуренция и рыночные тенденции

Для расширения деятельности в этом направлении Kraken в апреле приобрела биржу Битномиал. Этот стратегический шаг позволил компании наладить законную торговлю деривативами на внутреннем рынке США. Ранее, в июле, биржа запустила криптофьючерсы КМЭ, а в начале этого месяца — услуги маржинальной торговли.

В настоящее время между криптовалютными биржами США идет жесткая конкуренция за возвращение рынка деривативов внутрь страны. В частности, такие платформы, как Coinbase и Kalshi, также получили лицензии CFTC и начали предлагать свои продукты бессрочных фьючерсов. Эксперты отмечают, что почти 80% глобального объема торговли криптоактивами приходится именно на деривативы и опционы.

Для узбекистанских инвесторов и криптоэнтузиастов эта новость также свидетельствует о растущей прозрачности глобального рынка. Усиление регулирования в таких крупных финансовых центрах, как США, способствует долгосрочной стабильности Bitcoin и других альткоинов, а также притоку крупного капитала в отрасль.