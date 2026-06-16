Жозе Моуринью выбрал звезду Дортмунда для усиления полузащиты Реал Мадрида

·105·Спорт
Жозе Моуринью выбрал звезду Дортмунда для усиления полузащиты Реал Мадрида

Главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью рассматривает кандидатуру полузащитника «Боруссии Дортмунд» Феликса Нмеча с целью перестройки центральной линии команды и придания ей энергии. Португальский специалист проявляет большой интерес к стилю игры члена сборной Германии и считает его наиболее подходящим кандидатом для повышения креативности на поле «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Goal.com .

По данным издания Sky Sport, Жозе Моуринью уже сделал первые запросы относительно возможностей трансфера 25-летнего футболиста. Нмеча, выделившийся уверенной игрой в Бундеслиге, привлек внимание тренерского штаба мадридского клуба своей физической формой и способностью контролировать ход игры.

Жесткая конкуренция в трансферной гонке

Однако очевидно, что «сливочные» столкнутся с серьезным сопротивлением на пути к этому трансферу. Два гиганта английской Премьер-лиги — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» — также внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста. Оба клуба намерены заполучить этого талантливого полузащитника для усиления своего состава.

Несмотря на это, «Боруссия Дортмунд» занимает весьма сильную позицию в переговорах. Руководство клуба в начале этого года подписало с Феликсом Нмеча долгосрочный контракт до 2030 года, исключив возможность его продажи по низкой цене. Это позволяет «дортмундцам» диктовать свои условия в любых переговорах.

Сообщается, что в контракте Нмеча прописана сумма отступных в размере 70 миллионов евро, однако этот пункт вступает в силу только с лета 2027 года. Следовательно, в текущее трансферное окно клубу, желающему приобрести футболиста, потребуется предложить астрономическую сумму, значительно превышающую этот показатель.

От сменщика Беллингема до лидера команды

Нмеча перешел в «Дортмунд» из «Вольфсбурга» в 2023 году за 30 миллионов евро. Первоначально ожидалось, что он заменит Джуда Беллингема, но к сегодняшнему дню он стал неотъемлемой частью команды. В составе «шмелей» он провел 112 матчей, забив 13 голов и отдав 8 результативных передач.

Главный тренер «Боруссии Дортмунд» Нико Ковач высоко оценил прогресс игрока: «Феликс растет в правильном направлении. Он наш метроном в полузащите, управляет игрой и ведет команду за собой. Он нам очень нужен», — отметил специалист.

По сообщению Goal.com, со следующего сезона Феликс Нмеча станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Дортмунда». Это свидетельствует о том, что трансферный процесс для «Реал Мадрида» и английских клубов будет сложным не только в финансовом, но и в дипломатическом плане.

Реал МадридЖозе МоуриньюФеликс НмечаБоруссия ДортмундТрансфер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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