Жозе Моуринью выбрал звезду Дортмунда для усиления полузащиты Реал Мадрида

Главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью рассматривает кандидатуру полузащитника «Боруссии Дортмунд» Феликса Нмеча с целью перестройки центральной линии команды и придания ей энергии. Португальский специалист проявляет большой интерес к стилю игры члена сборной Германии и считает его наиболее подходящим кандидатом для повышения креативности на поле «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Goal.com .

По данным издания Sky Sport, Жозе Моуринью уже сделал первые запросы относительно возможностей трансфера 25-летнего футболиста. Нмеча, выделившийся уверенной игрой в Бундеслиге, привлек внимание тренерского штаба мадридского клуба своей физической формой и способностью контролировать ход игры.

Жесткая конкуренция в трансферной гонке

Однако очевидно, что «сливочные» столкнутся с серьезным сопротивлением на пути к этому трансферу. Два гиганта английской Премьер-лиги — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» — также внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста. Оба клуба намерены заполучить этого талантливого полузащитника для усиления своего состава.

Несмотря на это, «Боруссия Дортмунд» занимает весьма сильную позицию в переговорах. Руководство клуба в начале этого года подписало с Феликсом Нмеча долгосрочный контракт до 2030 года, исключив возможность его продажи по низкой цене. Это позволяет «дортмундцам» диктовать свои условия в любых переговорах.

Сообщается, что в контракте Нмеча прописана сумма отступных в размере 70 миллионов евро, однако этот пункт вступает в силу только с лета 2027 года. Следовательно, в текущее трансферное окно клубу, желающему приобрести футболиста, потребуется предложить астрономическую сумму, значительно превышающую этот показатель.

От сменщика Беллингема до лидера команды

Нмеча перешел в «Дортмунд» из «Вольфсбурга» в 2023 году за 30 миллионов евро. Первоначально ожидалось, что он заменит Джуда Беллингема, но к сегодняшнему дню он стал неотъемлемой частью команды. В составе «шмелей» он провел 112 матчей, забив 13 голов и отдав 8 результативных передач.

Главный тренер «Боруссии Дортмунд» Нико Ковач высоко оценил прогресс игрока: «Феликс растет в правильном направлении. Он наш метроном в полузащите, управляет игрой и ведет команду за собой. Он нам очень нужен», — отметил специалист.

По сообщению Goal.com, со следующего сезона Феликс Нмеча станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Дортмунда». Это свидетельствует о том, что трансферный процесс для «Реал Мадрида» и английских клубов будет сложным не только в финансовом, но и в дипломатическом плане.