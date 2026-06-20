В Казахстане на заправке сгорел автомобиль вместе с людьми внутри

В результате возгорания автомобиля на газозаправочной станции в Актюбинской области Казахстана погибли 3 человека.

Сообщается, что двое из погибших были несовершеннолетними.

Пожар был потушен примерно за 8 минут, распространение огня в окружающем пространстве удалось предотвратить.

После ликвидации пожара в салоне автомобиля были обнаружены тела трех человек. Еще один человек был госпитализирован с тяжелыми травмами.

В настоящее время причины происшествия изучаются, ведется следствие.