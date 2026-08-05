В Таиланде молния ударила в поле: погиб 24-летний футболист

В Таиланде любительский футбольный турнир завершился трагедией. В результате удара молнии по стадиону в провинции Наратхиват погиб 24-летний футболист Сафван Авае, ещё 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Происшествие случилось во время сильного дождя и грозы. Молния ударила в землю в тот момент, когда футболисты ещё находились на поле, одновременно поразив нескольких человек.

Трагедия произошла после полуфинального матча

Происшествие случилось 4 августа около 17:30 на стадионе Сантифап в городе Сунгайколок на юге Таиланда. Там проходил полуфинальный матч любительского турнира Голок ФА Куп 2026 между командами САМКОЛТС и «Абу кс Нонг Сирин».

По данным полиции, после завершения матча начался сильный дождь, и молния ударила в центральную часть поля. Некоторые зарубежные издания сообщают, что происшествие произошло во время встречи. В обоих случаях футболисты и участники соревнования всё ещё находились на территории поля.

После удара Сафван Авае упал на поле. Окружающие попытались оказать ему первую помощь, после чего футболиста в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Глава полиции Сунгайколок Тун Сириксунт подтвердил, что футболист скончался от полученных тяжёлых травм.

Число пострадавших достигло 12 человек

После происшествия в различных источниках сначала появлялись сообщения о восьми или десяти пострадавших. В обновлённых данных, представленных полицией, отмечается, что помимо Сафван Авае травмы получили ещё 12 человек.

Среди них — 22-летний малайзийский футболист Мухаммад Алиф Эззаксан Зулкифли, выступавший за САМКОЛТС. Пострадавшие были госпитализированы в больницу Сунгайколок, у некоторых наблюдались признаки ожогов, вызванных ударом электрического тока.

Полиция Таиланда осмотрела место происшествия и начала расследование обстоятельств случившегося. Пока подробно не сообщается, как организаторы турнира отреагировали на угрозу непогоды и какие меры приняли для своевременной остановки игры.

Не успел начать сезон в новом клубе

Сафван Авае был футболистом, способным играть на фланге и в линии атаки. Ранее он защищал цвета клуба «Паттани», а незадолго до трагедии подписал контракт с «Яла», выступающим в южной зоне третьего дивизиона Таиланда.

Новый клуб футболиста выразил соболезнования его семье и близким в социальных сетях и почтил память Сафван. Он не успел начать официальный сезон в составе новой команды.

Представители футбольного сообщества Таиланда и Малайзии также выразили соболезнования после трагедии и подчеркнули необходимость усилить правила безопасности на соревнованиях, проводимых на открытом воздухе.

Когда следует останавливать игру во время грозы?

Открытое футбольное поле считается одним из самых опасных мест во время грозы. Молния не обязательно должна ударить непосредственно в человека — электрический ток может распространяться по влажной земле и травмировать нескольких людей, находящихся поблизости.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют прекращать тренировку или соревнование на открытом поле сразу после того, как слышен гром. Возобновлять деятельность можно только спустя не менее 30 минут после последнего раската грома. На спортивных объектах также должны быть заранее подготовленный план эвакуации и безопасное закрытое помещение.

Трагедия в Сунгайколок ещё раз напомнила об одной истине: каким бы ни были уровень или результат игры, во время грозы на футбольном поле нет ни одного трофея, ради которого стоило бы оставаться там. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй с любителями спорта в Telegram или других социальных сетях!