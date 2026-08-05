На кукурузном поле в Германии нарисовали портреты Путина и Трампа

Очередное творение немецкого фермера вызвало широкие обсуждения в социальных сетях и СМИ. На этот раз он привлек внимание посетителей, создав необычную композицию с участием Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа на кукурузном поле.

Огромный лабиринт с изображением Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа был создан на кукурузном поле недалеко от немецкого города Зельм. Об этом сообщает местное издание ВДР.

Сообщается, что фермер Бенедикт Люнеман ежегодно создает на своем кукурузном поле необычные лабиринты на различные темы и в разных формах. В композиции этого года он изобразил Владимира Путина и Дональда Трампа в образе двух младенцев в пеленках. Кроме того, в композиции отражен мяч, похожий на земной шар, в руках у Трампа.

Отмечается, что разглядеть это гигантское изображение полностью с земли невозможно. Оно предстает во всей красе только при осмотре с воздуха или с помощью дрона. Поэтому этот лабиринт стал интересным местом не только для туристов, но и для операторов дронов и фотографов.

Для гостей, посетивших лабиринт, подготовлены различные развлекательные мероприятия. В частности, участники могут принять участие в специальной викторине. Один из вопросов звучит так: «Каким правилам должен следовать Президент США?», а в качестве вариантов ответа предлагаются «верховенство закона», «шум и гам» и «правила его мамы».

Фермер Бенедикт Люнеман отметил, что цель викторины — не просто рассмешить людей. По его мнению, подобные вопросы также должны побуждать посетителей задуматься и поразмышлять о политических событиях.

«Когда следишь за новостями, часто удивляешься тому, что делают Трамп и Путин», — поделился своим мнением фермер.

По его словам, с помощью этой творческой идеи он хотел еще раз напомнить людям, как важно и ценно жить в условиях работающей демократии.

Сообщается, что данный кукурузный лабиринт будет открыт для гостей до праздника Хэллоуин. До этого времени посетители смогут не только осмотреть гигантскую композицию, но и принять участие в различных интерактивных играх и викторинах.