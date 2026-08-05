Ювентус одолел лондонский Челси с минимальным счётом

·41·Спорт
Ювентус одолел лондонский Челси с минимальным счётом

В очередном товарищеском матче, организованном в Гонконге, команда Ювентуса под руководством Лучано Спаллетти со счётом 1:0 обыграла Челси, который возглавляет Хаби Алонсо. Как сообщает Goal.com, туринцы вышли на поле в розовой форме, а автором единственного гола, решившего исход встречи, стал игрок Ювентуса. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Главным героем встречи стал Эдон Жегрова. В начале матча он допустил несколько ошибок и потерял мяч, однако вскоре сумел прийти в себя и забил гол, принёсший его команде победу.

Шоу Жегровы и победный гол

В середине первого тайма после передачи Кенана Йылдыза Эдон Жегрова ловко завладел мячом и открыл счёт точным ударом левой ногой в дальний угол. Этот гол придал дополнительную уверенность футболисту сборной Косова.

После результативного действия он заметно активизировался на поле и начал демонстрировать свои технические возможности и эффективность. В частности, Жегрова наносил опасные удары по воротам соперника, заставляя вратаря Санчеса вступать в игру, а также активно помогал команде в обороне.

Неудачи в матче и сделанные выводы

Однако не всем футболистам удалось в полной мере проявить себя в этой встрече. Некоторым игрокам было трудно адаптироваться к темпу матча, и они не успевали своевременно реагировать на передачи партнёров.

В частности, некоторые действия в линии атаки оказались недостаточно эффективными, из-за чего команда упустила несколько возможностей. Несмотря на это, тренерский штаб выполнил поставленные задачи и сумел одержать важную победу над сильным соперником.

ЮвентусЧелсиЭдон ЖегроваЛучано СпаллеттиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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