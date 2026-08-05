Во время футбольного матча ударила молния: погиб 24-летний футболист

·218·Мир
Во время футбольного матча ударила молния: погиб 24-летний футболист

В Таиланде несчастный случай, произошедший во время футбольного матча, привёл к гибели одного из игроков. В результате сильного удара молнии погиб 24-летний футболист Софван Авае, ещё 12 игроков получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщило издание Те Индепендент.

Как сообщается, трагедия произошла 4 августа на стадионе Сантифап, расположенном в городе Сунгай Голок в Таиланде, во время матча местного турнира Голок ФА Куп. Внезапно в поле ударила молния, поразившая нескольких футболистов.

На распространившихся в социальных сетях видеозаписях видно, как сразу после удара молнии на поле вспыхнул яркий свет и раздался сильный звук, после чего игроки бросились на помощь пострадавшим.

По словам начальника полиции Туна Сирихунта, врачи предприняли все необходимые меры, чтобы спасти жизнь Софван Авае. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, футболист скончался.

В результате происшествия ещё 12 футболистов были доставлены в больницу. Сообщается, что среди них есть гражданин Малайзии. Врачи взяли их состояние под наблюдение.

Погибший Софван Авае выступал на позиции вингера в составе команды САМКОЛТС, а недавно подписал контракт с таиландским клубом Яла.

Клуб Яла выступил с официальным заявлением, выразив глубокие соболезнования семье и близким футболиста. В настоящее время соответствующие ведомства проводят дополнительное расследование обстоятельств происшествия.

Софван АваеТаиландСунгай-КолокThe IndependentЯла
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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