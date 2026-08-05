Аксакалу, обвинённому в краже 100 лошадей, подарили дом

·182·Мир
Аксакалу, обвинённому в краже 100 лошадей, подарили дом

В Казахстане 60-летнему коневоду Рахату Сарсенову, которого обвинили в краже 100 лошадей, а позднее смягчили обвинение в суде, подарили новый дом.

Жильё мужчине, более 30 лет занимавшемуся коневодством, предоставили предприниматель и строительная компания. Кроме того, ему подарили 1 миллион тенге и породистую английскую лошадь.

Изначально Сарсенова обвинили в исчезновении со скотоводческого хозяйства 100 лошадей и приговорили к 7 годам лишения свободы. Однако после того, как дело привлекло внимание общественности, судебное решение пересмотрели. В ходе апелляции были изучены новые доказательства, и выяснилось, что на самом деле с хозяйства пропала только одна лошадь.

После этого обвинение против мужчины смягчили, к нему применили амнистию, и Рахата Сарсенова освободили прямо в зале суда.

Прежний дом аксакала находился в залоге из-за задолженности в размере 10 миллионов тенге. Поэтому ему подарили новое жильё, а также дополнительно предоставили деньги и лошадь.

КазахстанРахат Сарсенов
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