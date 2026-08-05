В Калифорнии прошёл чемпионат среди собак-сёрферов

В американском штате Калифорния состоялся один из самых необычных и интересных конкурсов — 10-й юбилейный чемпионат Ворлд Дог Сурфинг Чампионшипс. Соревнования прошли 1 августа на пляже Линда-Мар в городе Пасифика, где около 20 собак продемонстрировали своё мастерство на волнах.

Судьи оценивали, как собаки сохраняют равновесие на доске, управляют волнами и демонстрируют свой уникальный стиль. Помимо индивидуальных выступлений, в отдельных категориях также рассматривалось катание на сёрфинге вместе с хозяевами.

В этом году особенно отличилась лабрадор по кличке Риппин Росие. Она заняла первое место в категории крупных и очень крупных собак, а также победила в дисциплине СУП вместе со своей хозяйкой. В условиях сильных волн Росие также удостоилась награды «Спирит оф Сурфинг».

Во время соревнований зрители не только наблюдали за собаками-сёрферами, но и участвовали в мероприятиях, посвящённых усыновлению домашних животных и заботе об их здоровье. Организаторы проводят чемпионат не только как спортивное и развлекательное мероприятие, но и как площадку для поддержки благотворительных проектов, помогающих животным.