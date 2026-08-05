«Манчестер Сити» в Сеуле обыграл «Звёзд К-лиги»

Абдуқодир Ҳусанов вновь вышел в основном составе в предсезонном турне «Манчестер Сити» по Азии. Узбекский защитник сыграл в первом тайме матча против «Звёзд К-лиги» в Сеуле.

Все голы были забиты в первые 23 минуты. Команда Энцо Марески благодаря стремительным атакам трижды поразила ворота соперника и одержала победу со счётом 3:1.

Для четырёх голов хватило 14 минут

«Манчестер Сити» открыл счёт на 9-й минуте. Райан Айт-Нури завершил атаку точным ударом и вывел английский клуб вперёд.

Спустя три минуты Ким Дэ-Вон восстановил равновесие. Однако радость корейских футболистов длилась недолго.

На 20-й минуте Тиджани Рейндерс вновь вывел «Сити» вперёд. А на 23-й минуте Дивин Мубама забил третий гол, установив окончательный счёт уже в первом тайме.

После перерыва обе команды произвели многочисленные замены. Во втором тайме голов забито не было, а «Манчестер Сити» спокойно сохранил своё преимущество.

Ҳусанов вышел на поле с первой минуты

Абдуқодир Ҳусанов начал матч в основном составе вместе с Рубеном Диашем и Йошко Гвардиолом. Узбекский футболист полностью провёл первый тайм, а после перерыва его заменил бразилец Витор Рейс.

В предсезонных матчах обычно каждому футболисту дают возможность сыграть один тайм. Благодаря этому тренерский штаб может оценить состояние большего числа игроков и равномерно распределить нагрузку между ними.

Очередное появление Ҳусанова в стартовом составе показывает, что перед началом нового сезона он остаётся одним из основных кандидатов на место в центре обороны.

Мареска опробовал различные варианты

Ворота «Сити» изначально защищал Джанлуиджи Доннарумма. В обороне, помимо Ҳусанова, действовали Айт-Нури, Гвардиол и Диаш, а в центре поля — Матео Ковачич, Рико Льюис и Рейндерс.

В линии атаки шанс получили Фил Фоден, Антуан Семеньо и Дивин Мубама. Во втором тайме на поле вышли такие футболисты, как Маркус Беттинелли, Витор Рейс, Макс Аллейн, Нико Гонсалес, Савиньо, Клаудио Эчеверри и Омар Мармуш.

Для тренерского штаба результат матча был менее важен, чем физическое состояние футболистов, выполнение новых тактических задач и взаимодействие между ними. Тем не менее три гола, забитые в первые 23 минуты, показали, что атака «Сити» набирает хороший ход перед началом нового сезона.

Впереди более серьёзное испытание

Матч со «Звёздами К-лиги» стал второй встречей «Манчестер Сити» в рамках азиатского турне 2026 года. Сначала манкунианцы сыграли с «Интером» в Гонконге, а 9 августа в Сеуле встретятся с мадридским «Атлетико».

Ожидается, что матч против «Атлетико» станет более серьёзной проверкой предсезонной подготовки. Главным вопросом для узбекских болельщиков останется то, сколько времени Ҳусанов проведёт на поле в этой встрече и с какими защитниками Мареска будет его пробовать.

Товарищеский матч

5 августа. Сеул, Южная Корея

«Звёзды К-лиги» — «Манчестер Сити» — 1:3

Голы: Ким Дэ-Вон, 12 — Айт-Нури, 9; Рейндерс, 20; Мубама, 23.

Манчестер Сити — Доннарумма (Беттинелли 46), Айт-Нури (Монга 62), Гвардиол (Мфуни 46), Диаш (Аллейн 46), Ҳусанов (Рейс 46), Ковачич (Гонсалес 46), Льюис (Нуньеш 61), Фоден (Эчеверри 62), Рейндерс (Хески 62), Семеньо (Савиньо 46), Мубама (Мармуш 62).

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