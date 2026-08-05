Из-за сильного шторма в Мексике молодые люди застряли на аттракционе

В городе Леон в Мексике во время сильного шторма группа молодых людей застряла на одном из высоких аттракционов в парке развлечений. Из-за сильного ветра и ливня аттракцион остановился, и молодые люди некоторое время оставались наверху.

Сообщается, что во время происшествия на территории парка резко ухудшились погодные условия и усилился ветер. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях и вызвали большой интерес среди пользователей.