Из-за сильного шторма в Мексике молодые люди застряли на аттракционе
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В городе Леон в Мексике во время сильного шторма группа молодых людей застряла на одном из высоких аттракционов в парке развлечений. Из-за сильного ветра и ливня аттракцион остановился, и молодые люди некоторое время оставались наверху.
Сообщается, что во время происшествия на территории парка резко ухудшились погодные условия и усилился ветер. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях и вызвали большой интерес среди пользователей.
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