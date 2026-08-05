Задержан мужчина, хранивший тело отца в морозильнике, чтобы получать его пенсию

В Греции задержан 55-летний мужчина, подозреваемый в том, что в течение двух с половиной лет прятал тело своего 90-летнего отца в морозильнике в подвале гостиницы, чтобы продолжать получать его пенсию. По имеющимся данным, пенсионер-учитель умер по естественным причинам, и признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сообщается, что мужчине предъявлены обвинения в мошенничестве, предоставлении ложных сведений, а также нарушении правил хранения оружия.

Подобные случаи фиксировались и в других странах.

Например, в Италии в 2024 году недалеко от Кальяри выяснилось, что 54-летний мужчина почти два года хранил тело своей 78-летней матери в морозильнике у себя дома. Согласно данным расследования, он скрывал факт смерти женщины и продолжал получать её пенсию. Проведённая позднее экспертиза показала, что женщина умерла по естественным причинам.

В Великобритании в августе 2026 года 60-летний Кристофер Филлипс был осуждён за то, что почти три года хранил тело своей матери Силвия Филлипс в морозильнике у себя дома и продолжал получать её пенсию и другие социальные выплаты. Женщина умерла в марте 2023 года, а её тело было обнаружено полицией в феврале 2026 года. Филлипс признал, что незаконно получил более 78 тысяч фунтов стерлингов, и суд приговорил его к двум годам и четырём месяцам лишения свободы.