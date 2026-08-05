Лучано Спаллетти высказался после победы над Челси

·65·Спорт
Лучано Спаллетти высказался после победы над Челси

Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти высоко оценил игру команды на предсезонном сборе в интервью телеканалу Sky Sport после минимальной победы над Челси со счётом 1:0 в товарищеском матче в Гонконге. Этот успех стал очередным матчем туринцев в рамках летней подготовки, в котором команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, продемонстрировав общее состояние перед началом сезона. Об этом сообщает Goal.com.

По данным Sky Sport, примечательно, что Ювентус не пропустил ни одного гола в предсезонных матчах. Команда сохранила свои ворота в неприкосновенности в играх с Базелем — 0:0, «Стандардом» — 0:1, «Ниццей» — 2:0 и, в конечном итоге, с Челси. По мнению тренера, эти результаты свидетельствуют о том, что команда движется в правильном направлении.

Командное единство и действия на поле

Спаллетти не скрывал удовлетворения дисциплиной своих подопечных на поле и их слаженными действиями в каждой ситуации. По его словам, во время матча команда действовала одинаково организованно и в обороне, и при переходе в атаку, сумев выдержать давление соперника высокого уровня, такого как Челси.

«Эти испытания показывают, по какому пути мы движемся. Мне понравилось, что на протяжении всего матча команда действовала единым целым — как под давлением у своей штрафной площади, так и при переходе вперёд», — отметил тренер.

Действия Зегровы и индивидуальное мастерство

Как сообщает ТуттоДжуве.ком, Спаллетти также отдельно остановился на действиях некоторых футболистов. В частности, он отметил, что индивидуальные действия отдельных игроков на поле помогают команде, однако одного гола или результативной передачи недостаточно.

«Гол радует любого футболиста, но сам по себе он недостаточен. Если на протяжении остальных девяноста минут команда не получает необходимой помощи, один гол или ассист теряет своё значение», — добавил Спаллетти.

Матч с соперником уровня Челси

Тренер высоко оценил потенциал английского клуба и заявил, что против таких соперников недостаточно только обороняться. Было отмечено, что Челси действует на высоком уровне при выходе из обороны, завершении атак и резком увеличении темпа игры.

«Челси способен на всё: команда может начинать атаки из глубины, завершать эпизоды и придавать игре огромный темп. В матчах против команд такого уровня далеко не уйдёшь, если просто отсиживаться в обороне», — сказал наставник Ювентуса.

ЮвентусЧелсиЛучано СпаллеттиТоварищеский МатчИтальянский Футбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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