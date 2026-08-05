После болезненной ничьей Синдаров поставил перед собой большую цель в блице

Узбекистанский гроссмейстер Джавохир Синдаров в Сент-Луисе завершил первую часть престижного турнира по рапиду и блицу всего в одном очке от лидера. В последний день рапидного этапа он победил Авондер Лианг, а с Лениер Домингез и Уэсли Со сыграл вничью.

Синдаров положительно оценил итоги дня, однако не стал скрывать, что упущенная победа в партии против Домингез сильно на него повлияла. Теперь узбекский шахматист намерен показать максимальный результат на 18-турном блиц-этапе, где решится судьба турнира.

Одна поспешность превратила победу в ничью

В седьмом туре рапида Синдаров играл белыми против Лениер Домингез. Узбекистанский гроссмейстер по ходу партии имел заметное позиционное преимущество и преимущество по времени, однако поспешное решение в решающий момент привело к упущенной победе.

«В этой партии у меня было преимущество по времени — шесть минут против полутора, а также полностью выигрышная позиция. Однако из-за одного поспешного хода я упустил победу. Это было очень болезненно».

В рапиде и блице преимущество на часах порой становится более опасным оружием, чем преимущество на шахматной доске. Пока Домингез принимал решения в условиях цейтнота, Синдаров мог спокойно довести партию до конца. Но в этом и заключается жестокая сторона быстрых шахмат — один неточный ход может полностью изменить картину партии.

Тем не менее Синдаров подчеркнул, что важно не переносить эмоциональное состояние после партии на последующие поединки.

«После окончания игры нужно уметь быстро забывать такие ситуации».

Согласно официальным результатам, встреча между Синдаровым и Домингез завершилась вничью.

В партии против Лианг сработала ловушка

В следующем туре Синдаров играл чёрными против американца Авондер Лианг. На этот раз узбекский шахматист уже в дебюте воспользовался ошибкой соперника и уверенно довёл партию до победы.

«Эта встреча прошла очень гладко. Уже в дебюте соперник упустил тактические возможности, и его слон на х7 попал в ловушку. Благодаря позиционному преимуществу я без труда оформил победу в концовке».

Ограниченные возможности для передвижения слона надолго оставили Лианг в неудобной позиции. Синдаров превратил преимущество в победу не посредством немедленной острой атаки, а постепенно усиливая расположение своих фигур.

Этот результат позволил узбекскому гроссмейстеру сохранить место среди лидеров перед последним туром рапидного этапа. В официальной турнирной таблице также зафиксирована победа Синдарова над Лианг.

В последнем туре очки были разделены с Уэсли Со

В заключительной партии рапидного этапа Синдаров встретился с американцем Уэсли Со. Ни одной из сторон не удалось добиться решающего преимущества, и встреча завершилась вничью.

Таким образом, Синдаров прошёл рапидную часть соревнования без поражений. В девяти партиях он одержал две победы и семь раз сыграл вничью.

В системе Гранд Чесс Тур за каждую победу в рапиде начисляются два очка, а за ничью — одно. Таким образом, Синдаров набрал 11 очков и завершил рапидный этап на втором месте.

Отставание от лидера составляет всего одно очко

После рапидного этапа представитель Индии Рамешбабу Прагнанандха возглавляет таблицу с 12 очками. Синдаров отстаёт от него на одно очко, а Уэсли Со с 10 очками занимает третье место.

На следующих позициях расположились Домингез, Аниш Гири, Венсан Кеймер и Левон Аронян, набравшие по 9 очков. Плотность результатов в турнире настолько высока, что несколько итогов в блице могут полностью изменить соотношение сил.

Для Синдарова особенно болезненно упущенное пол-очка против Домингез: победа в той партии могла сделать его лидером рапидного этапа. Однако основная борьба ещё впереди.

Победа в Шарлотте придаёт ему уверенности

Перед началом блиц-этапа Синдаров напомнил, что у него остались хорошие воспоминания о быстрых шахматах в США.

«В целом рапидный этап завершился для меня хорошо. После моей победы в Шарлотте надеюсь, что блиц-этап в США сложится для меня удачнее, чем в Варшаве».

В июле узбекский шахматист победил и в рапиде, и в блице на мемориальном турнире Даниел Народитский, который проходил в городе Шарлотта. В финале блиц-турнира он набрал 7,5 очка, одержав шесть побед и сыграв три партии вничью, и занял первое место.

Именно этот результат показал, что Синдаров способен стабильно действовать под большим давлением в условиях короткого контроля времени. Однако в Сент-Луисе конкуренция ещё выше: почти все участники — гроссмейстеры, входящие в мировую шахматную элиту.

Теперь его ждут 18 быстрых сражений

Блиц-часть турнира в Сент-Луисе пройдёт в течение двух дней. Шахматисты сыграют друг с другом по две партии, всего состоится 18 поединков. В блице за победу начисляется одно очко, за ничью — половина очка.

В этом формате отставание в одно очко после рапида не считается большим преимуществом. Поскольку за один день проводится девять партий, небольшой психологический спад может привести к серии поражений, а удачно начатая серия — к резкому подъёму в турнирной таблице.

«Я постараюсь набрать максимальное количество очков», — сказал Синдаров.

Результат в рапиде оставил ему хорошие шансы на чемпионство: он отстаёт от лидера всего на одно очко и пока не проиграл ни одной партии. Теперь главный вопрос заключается не в упущенной победе против Домингез — сможет ли Синдаров превратить эту боль в дополнительную силу в блице? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!