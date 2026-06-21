Зеленский вернул Польше орден «Белого орла»

·3·Мир
Зеленский вернул Польше орден «Белого орла»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вернул Польше орден «Белого орла».

На своей странице в Telegram он сообщил, что награда была отправлена почтой, и опубликовал соответствующие фотографии.

По словам Зеленского, в 2023 году этот орден был принят как знак признания украинского народа и армии.

При этом он подчеркнул, что Украина благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество.

Ранее на фоне исторических споров распространились сообщения о том, что президент Польши Кароль Навроский лишил Зеленского этой награды.

Владимир ЗеленскийУкраинаПольшаКарол Навроский
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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