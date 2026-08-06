12-летняя девочка рисковала собой, чтобы спасти одноклассников

Трагедия, произошедшая в 2026 году в городке Тамблер-Ридж канадской провинции Британская Колумбия, потрясла всю страну. Во время инцидента 18-летний вооружённый мужчина ворвался в школу, открыл огонь и направился к библиотеке.

Именно в этот момент 12-летняя Мая Гебала проявила мужество, встав на защиту одноклассников и подвергнув себя опасности. В результате нападения девочка получила тяжёлые огнестрельные ранения головы и шеи, однако благодаря усилиям врачей её жизнь удалось спасти.

Мая успешно перенесла несколько сложных хирургических операций, включая краниопластику для восстановления черепа. Сейчас её перевели из отделения реанимации в обычную палату, где она продолжает длительный процесс реабилитации. Девочка уже начала общаться с близкими и врачами с помощью специальной программы на планшете, а также кнопок «да» и «нет».

Мужество Мая, проявленное ради спасения одноклассников, получило широкое признание в Канаде. Многие называют её настоящей героиней, которая, рискуя собственной жизнью, защищала других.