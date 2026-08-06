Расинг Сантандер потребовал у Барселоны 16 миллионов евро за Хорхе Салинаса

·65·Спорт
Расинг Сантандер потребовал у Барселоны 16 миллионов евро за Хорхе Салинаса

Каталонская Барселона столкнулась с серьёзным финансовым препятствием на пути к приобретению молодого защитника Хорхе Салинаса. Руководство Расинг Сантандера заявило, что не намерено уступать ни цента от установленной суммы отступных за 19-летнего талантливого футболиста, сообщает Mundo Deportivo. Об этом сообщает Goal.com.

Салинас, привлекающий внимание своей универсальной игрой на мировых футбольных аренах, считается одним из главных кандидатов в трансферном плане Барселоны. Каталонцы намерены усилить линию обороны за счёт молодого игрока, однако переговоры между сторонами, похоже, зашли в тупик.

Финансовая разница и условия трансфера

В текущее трансферное окно финансовый разрыв между двумя клубами остаётся весьма значительным. По имеющейся информации, Барселона готовит предложение примерно на 6 миллионов евро, тогда как Расинг Сантандер требует полную сумму отступных в размере 16 миллионов евро, указанную в контракте футболиста.

Спортивный директор Расинга Хема Арагон в одном из публичных выступлений открыто заявил, что клуб уделяет первостепенное внимание сохранению своих ведущих воспитанников. По его словам, главная цель команды заключается не в ослаблении состава за счёт продажи звёздных футболистов, а, напротив, в его дальнейшем усилении.

Позиция руководства и отношение футболиста

Не отрицая реалий современного футбола, Арагон признал, что небольшим клубам сложно противостоять интересу со стороны такого гранда, как Барселона. Он подчеркнул: если покупатель готов полностью выплатить сумму отступных, помешать трансферу будет трудно, однако соглашения по заниженной цене не будет.

На фоне растущих трансферных слухов отмечается профессиональный подход 19-летнего защитника к ситуации. По словам спортивного директора Расинга, престиж «Камп Ноу» не вскружил молодому футболисту голову, и на предсезонных сборах он полностью сосредоточен на задачах своей команды.

Если до закрытия летнего трансферного окна соглашение не будет достигнуто и Салинас останется в команде, Расинг планирует достойно вознаградить его преданность. Клуб гарантировал, что прогресс и трудолюбие игрока будут отражены и в условиях его контракта.

БарселонаРасинг СантандерХорхе СалинасТрансферЛа Лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Сегодня, 21:18«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура Кападзе«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура КападзеСегодня, 21:01Будущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюБудущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюСегодня, 20:55Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Сегодня, 19:54Поворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьПоворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьСегодня, 19:39Федерико Гатти получил травму: защитник может пропустить матч с «Интером»Федерико Гатти получил травму: защитник может пропустить матч с «Интером»Сегодня, 19:36
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)