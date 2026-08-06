Расинг Сантандер потребовал у Барселоны 16 миллионов евро за Хорхе Салинаса

Каталонская Барселона столкнулась с серьёзным финансовым препятствием на пути к приобретению молодого защитника Хорхе Салинаса. Руководство Расинг Сантандера заявило, что не намерено уступать ни цента от установленной суммы отступных за 19-летнего талантливого футболиста, сообщает Mundo Deportivo. Об этом сообщает Goal.com.

Салинас, привлекающий внимание своей универсальной игрой на мировых футбольных аренах, считается одним из главных кандидатов в трансферном плане Барселоны. Каталонцы намерены усилить линию обороны за счёт молодого игрока, однако переговоры между сторонами, похоже, зашли в тупик.

Финансовая разница и условия трансфера

В текущее трансферное окно финансовый разрыв между двумя клубами остаётся весьма значительным. По имеющейся информации, Барселона готовит предложение примерно на 6 миллионов евро, тогда как Расинг Сантандер требует полную сумму отступных в размере 16 миллионов евро, указанную в контракте футболиста.

Спортивный директор Расинга Хема Арагон в одном из публичных выступлений открыто заявил, что клуб уделяет первостепенное внимание сохранению своих ведущих воспитанников. По его словам, главная цель команды заключается не в ослаблении состава за счёт продажи звёздных футболистов, а, напротив, в его дальнейшем усилении.

Позиция руководства и отношение футболиста

Не отрицая реалий современного футбола, Арагон признал, что небольшим клубам сложно противостоять интересу со стороны такого гранда, как Барселона. Он подчеркнул: если покупатель готов полностью выплатить сумму отступных, помешать трансферу будет трудно, однако соглашения по заниженной цене не будет.

На фоне растущих трансферных слухов отмечается профессиональный подход 19-летнего защитника к ситуации. По словам спортивного директора Расинга, престиж «Камп Ноу» не вскружил молодому футболисту голову, и на предсезонных сборах он полностью сосредоточен на задачах своей команды.

Если до закрытия летнего трансферного окна соглашение не будет достигнуто и Салинас останется в команде, Расинг планирует достойно вознаградить его преданность. Клуб гарантировал, что прогресс и трудолюбие игрока будут отражены и в условиях его контракта.