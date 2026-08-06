Эль-Ниньо усиливается: миллионы людей окажутся под угрозой голода

·792·Мир
Эль-Ниньо усиливается: миллионы людей окажутся под угрозой голода

Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что в ближайшие месяцы ещё около 50 миллионов человек, проживающих в наиболее уязвимых регионах мира, могут столкнуться с риском острого голода из-за усиливающегося климатического явления Эль-Ниньо.

Согласно данным организации, острая фаза голода означает ситуацию, при которой люди уже не могут удовлетворить даже свои базовые ежедневные потребности в продовольствии. Эксперты отмечают, что усиление Эль-Ниньо может создать серьёзную угрозу продовольственной безопасности.

По словам исполняющего обязанности руководителя Всемирной продовольственной программы Карла Скау, Эль-Ниньо негативно повлияет на жизнь и средства к существованию миллионов людей. Он подчеркнул, что чем раньше международное сообщество начнёт готовиться к связанным с климатом угрозам, тем больше человеческих жизней удастся спасти и тем лучше будет защищены источники дохода населения.

Согласно расчётам, Эль-Ниньо ещё больше усилится в сентябре текущего года. В результате ожидается, что число людей, сталкивающихся с острым дефицитом продовольствия, вырастет с 225 миллионов до 274 миллионов человек, то есть примерно на 22 процента.

По прогнозам, наиболее тяжёлые последствия будут наблюдаться в странах Центральной Америки и южной части Африки. Также отмечается, что страны Восточной Африки, Южной Азии и Юго-Восточной Азии находятся под серьёзной угрозой.

Эксперты подчёркивают, что влияние Эль-Ниньо неодинаково в разных регионах. Некоторые страны уже страдают от дефицита осадков, сильных наводнений и аномальной жары. В других регионах ситуация может ещё больше ухудшиться в период посевной и последующего сбора урожая. В частности, страны Южной Африки, в значительной степени зависящие от богарного земледелия, считаются одним из наиболее уязвимых регионов.

Организация напоминает, что явление Эль-Ниньо 2015–2016 годов негативно повлияло на продовольственную безопасность 60–100 миллионов человек во всём мире. Согласно новым прогнозам, цикл 2026–2027 годов также может привести к гуманитарному кризису сопоставимого масштаба.

По данным экспертов, Эль-Ниньо может достичь своего пика в период с сентября по декабрь. Однако ожидается, что его последствия будут ощущаться на протяжении всего 2027 года из-за влияния на сельское хозяйство и урожайность.

По мнению экспертов, большое значение имеют заблаговременно принятые профилактические меры и подготовка. Согласно расчётам, каждый доллар, потраченный сегодня на профилактику, в будущем позволяет предотвратить экономические потери и чрезвычайные расходы в размере от 3 до 7 долларов. ООН призывает страны уже сейчас активизировать подготовку к климатическим угрозам.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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