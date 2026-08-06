Хоким Чинозского района установил у центра махалли надпись «Позорная махалля» и придумал необычное наказание

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Хоким Чинозского района установил у центра махалли надпись «Позорная махалля» и придумал необычное наказание

В махалле «Birlik» Чинозского района Ташкентской области работы по благоустройству были признаны неудовлетворительными. В связи с этим территория была символически объявлена «Позорной махаллей», а на видном месте поручили установить надпись соответствующего содержания.

Хоким района Sherzod Solihov раскритиковал состояние махалли и поручил ответственным лицам очистить улицы, побелить стены, высадить деревья и цветы, а также привести территорию в порядок.

Руководителям предприятий и организаций также поручили изучить ситуацию в закреплённых за ними махаллях и подготовить фотоотчёты по улицам и домохозяйствам.

Хоким сообщил, что если в установленный срок недостатки не будут устранены, на отдельных махаллях и у некоторых домов установят предупреждающие надписи.

ЧиназТашкентШерзод СолиховБирлик
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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