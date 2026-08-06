Браим Диас: Моуринью требует от команды интенсивной работы

Полузащитник «Реал Мадрид» Браим Диас рассказал о тренировочном процессе команды перед новым сезоном и требованиях главного тренера Жозе Моуринью. Как сообщает Goal.com, футболист отметил, что предсезонная подготовка проходит в интенсивном режиме, а главная цель команды — вновь завоевывать титулы. Об этом Goal.com сообщает .

Вернувшись на клубную базу и приступив к тренировкам, Браим Диас в интервью телеканалу «Реал Мадрид ТВ» не скрывал своего высокого настроя в составе команды. По его словам, одним из главных изменений после летнего перерыва стало приход в команду опытного специалиста Жозе Моуринью и его тренерского штаба.

Жёсткие требования под руководством Жозе Моуринью

Футболист высоко оценил профессиональный подход португальского специалиста и его помощников к работе. По его словам, тренерский штаб проводит чрезвычайно тщательную подготовку и формирует у игроков менталитет победителей.

&лдкуо;Всё идёт очень хорошо, потому что и он, и его тренерский штаб великолепно подготовлены,&рдкуо; говорит Диас. &лдкуо;Мы прекрасно знаем, какой Моуринью тренер и чего он добился в прошлом. Мы хотим продолжать побеждать вместе с ним.&рдкуо;

Командное единство и личные цели

По словам Браима Диаса, главный тренер требует от футболистов высокой интенсивности на поле и взаимной самоотдачи. Несмотря на важность индивидуального мастерства, игрокам постоянно напоминают, что главная цель — единство команды.

&лдкуо;Он говорит, что мы должны играть интенсивно, проявлять высокий уровень индивидуального мастерства в команде и использовать это как преимущество. Но самое главное — работать, выкладываться на поле друг за друга и быть настоящей командой,&рдкуо; добавил полузащитник.

По мере приближения нового сезона Диас намерен показать свою лучшую игру и порадовать болельщиков. Он подчеркнул, что готов выкладываться на поле за «Реал Мадрид», перед которым стоят только самые высокие задачи.

&лдкуо;Моя цель — быть на сто процентов готовым и помогать команде. В каждом матче я буду показывать свою лучшую версию. На командном уровне самое прекрасное — выигрывать трофеи. Это «Реал Мадрид», поэтому мы всегда обязаны завоёвывать титулы,&рдкуо; подытожил футболист.