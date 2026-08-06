Барселона хочет подписать Родри

·56·Спорт
Барселона хочет подписать Родри

Испанская «Барселона» сделала неожиданный шаг на трансферном рынке и рассматривает возможность подписания полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Как сообщает Goal.com, каталонцы начали предварительные переговоры с агентами футболиста, и этот шаг может серьезно осложнить планы «Реала». Об этом сообщает Goal.com.

В последние месяцы главным претендентом на футболиста считался прежде всего «Реал». Однако отсутствие официальной договоренности между клубами и сохраняющаяся неопределенность в вопросе трансфера позволяют руководству «Барселоны» во главе с Жоаном Лапортой воспользоваться ситуацией. Желание 30-летнего испанца вернуться на родину повышает вероятность такого громкого перехода.

Проблемы на поле и план «Барселоны»

Неожиданная активность каталонского клуба на трансферном рынке объясняется серьезным кадровым кризисом в центре поля. После тяжелой травмы правого колена Френки де Йонга, из-за которой он выбыл на длительный срок, команде необходим опорный полузащитник мирового класса. Родри, до окончания действующего контракта с «Манчестер Сити» которому остается всего 12 месяцев, рассматривается как идеальное решение этой проблемы.

По имеющейся информации, сам футболист также не скрывает желания вернуться в Испанию. Поскольку его контракт близится к завершению, ожидается, что в ближайшее время он сядет за стол переговоров с руководством клуба, чтобы определить свое будущее. Комментируя интерес со стороны грандов Ла Лиги, футболист отметил, что от предложений лучших клубов мира невозможно отказаться.

Мадридское дерби и личные условия

Возвращение Родри в Ла Лигу связано не только с игрой на поле. В столице Каталонии он сможет выступать вместе с восемью партнерами по сборной Испании, включая Ламина Ямаля, Педри и Гави. Отмечается, что этот фактор также может положительно повлиять на выбор футболиста.

В то же время руководство «Манчестер Сити» предприняло меры, чтобы замедлить переговоры с «Реалом». Сообщается, что сам футболист также скептически относится к спортивному проекту мадридского клуба, в частности к тренерскому вопросу. Поэтому ожидается, что благодаря решительным действиям «Барселона» станет главным претендентом в борьбе за трансфер.

БарселонаРодриМанчестер СитиРеал МадридТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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