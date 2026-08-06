Шахзода возвращается к творчеству с новой песней после 6-летнего перерыва! (видео)

Певица Shahzoda возвращается к творчеству после шестилетнего перерыва с новой сольной песней. В последние годы она появлялась перед поклонниками в основном благодаря ремиксам и совместным проектам с другими певцами.

Новая песня исполнена на русском языке и называется "Vosxishaysya — jizn odna". Официальная премьера композиции состоится 7 августа.

Сообщается, что музыку к песне создал Kosti, а текст принадлежит перу Andrey Kidanov. Shahzoda также сообщила, что работала над этой композицией с международной творческой командой.

После новости о новой премьере поклонники поддержали возвращение певицы к творчеству и написали, что ждут полную версию песни.