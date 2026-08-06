Коди Гакпо может перейти в Тоттенхэм: Майкл Оуэн оценил риски трансфера

Обсуждается возможный переход нападающего «Ливерпуля» Коди Гакпо в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно. Потенциальная сделка между ведущими клубами английской Премьер-лиги вызывает оживлённые споры в футбольном мире, поскольку мерсисайдцы рискуют лишиться игроков фланга атаки. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью Goal.com бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился мнением о будущем нидерландского футболиста и возможных рисках. По его словам, трансфер 27-летнего игрока может стать реалистичным сценарием, однако руководству клуба следует осторожно подходить к вопросу усиления состава.

Финансовая выгода и вопросы к качеству игры

Сообщается, что «Тоттенхэм» готов потратить на Коди Гакпо до 70 миллионов фунтов стерлингов (94 миллиона долларов). В январе 2023 года « Ливерпуль » приобрёл его у ПСВ менее чем за 45 миллионов фунтов. Если трансфер состоится, мерсисайдский клуб может получить значительную финансовую выгоду от продажи футболиста.

Однако показатели прошлого сезона вызвали множество вопросов. По словам Майкла Оуэна, в минувшем сезоне Гакпо не отличался стабильностью и регулярной игровой практикой. Хотя он хорошо начал чемпионат, в дальнейшем не смог найти свою игру и подвергся критике со стороны многих специалистов и болельщиков.

Кадровая проблема клуба

Главный риск для «Ливерпуля» заключается в нехватке альтернатив на флангах атаки. По мнению Оуэна, в случае продажи Гакпо команда рискует на протяжении сезона полагаться на молодого футболиста Рио Нгумоху. Поэтому руководство обязано найти достойную замену игроку до его ухода.

В то же время предполагается, что «Ливерпуль» работает не над сокращением состава, а над его дальнейшим усилением. Несмотря на это, настойчивый интерес «Тоттенхэма» и положительный опыт футболиста в предыдущих сезонах могут сделать этот трансфер непредсказуемым до самого последнего момента.