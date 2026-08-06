Сильнейшая шахматистка Казахстана приедет на олимпиаду в Самарканд

Одна из сильнейших шахматисток Казахстана, считающаяся одним из ведущих мировых гроссмейстеров среди женщин, Бибисора Асаубаева возглавит женскую сборную страны на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде. Об этом официально сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЭ).

Согласно официальному составу, опубликованному ФИДЭ, Асаубаева, занимающая 5-е место в мировом рейтинге среди женщин, примет участие в престижном турнире, который пройдет в городе Самарканде, в качестве главной надежды Казахстана.

В состав женской сборной Казахстана также вошли Алуа Нурман, занимающая 2-е место в мировом рейтинге среди девушек, Меруерт Камалиденова, обладательница 4-го места, а также талантливые шахматистки Элназ Калиаксмет и Зарина Нург‘алиева.

По мнению специалистов, этот состав значительно повышает шансы Казахстана на достижение высокого результата в соревновании. В частности, объединение в одной команде шахматисток, занимающих высокие позиции в мировом рейтинге, превращает сборную в одну из главных претенденток.

Для справки, 46-я Всемирная шахматная олимпиада пройдет в городе Самарканде 15–27 сентября текущего года. Согласно рейтингу участников ФИДЭ, женская сборная Казахстана оценивается как команда турнира под номером четыре и считается одной из главных претенденток на медали.в