12 жён, 102 ребёнка: угандийский мужчина принял неожиданное решение

·5.3K·Мир
12 жён, 102 ребёнка: угандийский мужчина принял неожиданное решение

68-летний гражданин Уганды Муса Хасахья привлёк внимание мировой общественности своей огромной семьёй. У него 12 жён, 102 ребёнка и более 560 внуков.

Однако в последние годы из-за резкого роста стоимости жизни Муса говорит, что обеспечивать семью становится всё труднее. Расходы на продукты, одежду и образование детей значительно выросли, а две его жены даже оставили его из-за материальных трудностей.

Поэтому угандийский фермер сообщил, что теперь решил больше не заводить детей. Он также рассказал, что попросил своих жён пользоваться средствами контрацепции.

Интересно, что Муса Хасахья узнаёт всех своих детей и внуков в лицо. Однако он признал, что из-за их большого количества запомнить имена большинства из них нелегко.

Saman tomli kulbalar oldida bir guruh odamlar va bolalar yig‘ilib turibdi.
Муса ХасаяУганда
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сенсатсия на Ближнем Востоке: Туркия, Саудия и Пакистан создали «Мусулманское НАТО»!Сенсатсия на Ближнем Востоке: Туркия, Саудия и Пакистан создали «Мусулманское НАТО»!Сегодня, 21:20Заявление Дмитрий Кулеба: украинцы должны готовиться к трудным временамЗаявление Дмитрий Кулеба: украинцы должны готовиться к трудным временамСегодня, 21:14ДТП в Китае потрясло: автомобиль повис на скальной стенеДТП в Китае потрясло: автомобиль повис на скальной стенеСегодня, 21:13Визит в «БелОМО»: секреты мощного натовского бинокля, вручённого ЛукашенкоВизит в «БелОМО»: секреты мощного натовского бинокля, вручённого ЛукашенкоСегодня, 21:08В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утятВ реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утятСегодня, 20:52Неожиданный источник дохода: зарабатывает миллионы на сплетняхНеожиданный источник дохода: зарабатывает миллионы на сплетняхСегодня, 20:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех