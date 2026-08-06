12 жён, 102 ребёнка: угандийский мужчина принял неожиданное решение

68-летний гражданин Уганды Муса Хасахья привлёк внимание мировой общественности своей огромной семьёй. У него 12 жён, 102 ребёнка и более 560 внуков.

Однако в последние годы из-за резкого роста стоимости жизни Муса говорит, что обеспечивать семью становится всё труднее. Расходы на продукты, одежду и образование детей значительно выросли, а две его жены даже оставили его из-за материальных трудностей.

Поэтому угандийский фермер сообщил, что теперь решил больше не заводить детей. Он также рассказал, что попросил своих жён пользоваться средствами контрацепции.

Интересно, что Муса Хасахья узнаёт всех своих детей и внуков в лицо. Однако он признал, что из-за их большого количества запомнить имена большинства из них нелегко.