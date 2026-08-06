Фрагмент ракеты SpaceX на высокой скорости врезался в Луну

·104·Мир
Фрагмент ракеты SpaceX на высокой скорости врезался в Луну

Фрагмент ракеты принадлежащей Илону Маску компании SpaceX вчера врезался в поверхность Луны. Об этом сообщила BBC.

По данным издания, один из фрагментов ракеты SpaceX, пролетев в космосе более 18 месяцев, вчера упал на поверхность Луны. За этим событием наблюдали многие учёные и средства массовой информации по всему миру.

По расчётам учёных, в момент столкновения объект двигался со скоростью примерно 2,43 километра в секунду, то есть около 8 700 километров в час.

Как сообщается, упавший на Луну объект был верхней ступенью ракеты Falcon 9, не предназначенной для возвращения на Землю. По размеру она примерно соответствует пятиэтажному зданию.

Как отмечает BBC, столкновение произошло в результате длительного воздействия гравитации и солнечного излучения на фрагмент ракеты после того, как в январе 2025 года компания SpaceX запустила два лунных посадочных аппарата США и Японии.

По данным NASA, это событие не представляет никакой опасности для Земли. В настоящее время астрономы ожидают возможности наблюдать за местом столкновения на поверхности Луны, а также изучить образовавшийся в результате удара кратер и возможные фрагменты.

SpaceXИлон МаскБи-би-сиFalcon 9НАСА
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