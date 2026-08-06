В Мексике во время прямого эфира застрелили ТикТок-блогера с 600 тысячами подписчиков

В Мексике в результате вооружённого нападения погиб блогер Сесар Гастелум, у которого было почти 600 тысяч подписчиков. Инцидент произошёл в городе Кулиакан, когда он вёл прямую трансляцию в социальной сети, сообщает "Анимал Политико".

Сесар Гастелум находился вместе с друзьями перед одним из ресторанов. Во время прямой трансляции с его телефона к ним подъехали двое на мотоцикле.

На распространившихся кадрах видно, как один из них приближается к блогеру и открывает огонь. Сесар Гастелум скончался на месте от полученных тяжёлых ранений.

Правоохранительные органы Мексики пока не сообщили о причинах нападения и подозреваемых. В рамках расследования, как ожидается, будут изучены видеозаписи и показания свидетелей.

Город Кулиакан расположен в штате Синалоа. Там часто происходят столкновения между организованными преступными группировками.