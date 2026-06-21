Арман Сарукян подарил девушке часы за 400 тысяч долларов (видео)

·59·Мир
Арман Сарукян подарил девушке часы за 400 тысяч долларов (видео)

Боец UFC Арман Сарукян вновь привлек внимание поклонников, преподнеся дорогой подарок близкому человеку.

На распространяемом видео запечатлено, как спортсмен в ресторане дарит своей девушке наручные часы марки Ричард Милле в специальной коробке. Видно, как девушка радуется, примеряя часы, и обнимает Сарукяна.

Сообщается, что стоимость этого роскошного аксессуара составляет примерно 400 тысяч долларов США. Часы Ричард Милле известны своим уникальным дизайном, сложным механизмом и ограниченным тиражом производства.

Эти кадры широко разошлись в социальных сетях, вызвав разные реакции пользователей. Одни похвалили щедрость Сарукяна, другие же обратили внимание на огромную стоимость подарка.

Арман СарукянUFCRichard Mille
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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