Арман Сарукян подарил девушке часы за 400 тысяч долларов (видео)

Боец UFC Арман Сарукян вновь привлек внимание поклонников, преподнеся дорогой подарок близкому человеку.

На распространяемом видео запечатлено, как спортсмен в ресторане дарит своей девушке наручные часы марки Ричард Милле в специальной коробке. Видно, как девушка радуется, примеряя часы, и обнимает Сарукяна.

Сообщается, что стоимость этого роскошного аксессуара составляет примерно 400 тысяч долларов США. Часы Ричард Милле известны своим уникальным дизайном, сложным механизмом и ограниченным тиражом производства.

Эти кадры широко разошлись в социальных сетях, вызвав разные реакции пользователей. Одни похвалили щедрость Сарукяна, другие же обратили внимание на огромную стоимость подарка.