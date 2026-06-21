Арман Сарукян подарил девушке часы за 400 тысяч долларов (видео)
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Боец UFC Арман Сарукян вновь привлек внимание поклонников, преподнеся дорогой подарок близкому человеку.
На распространяемом видео запечатлено, как спортсмен в ресторане дарит своей девушке наручные часы марки Ричард Милле в специальной коробке. Видно, как девушка радуется, примеряя часы, и обнимает Сарукяна.
Сообщается, что стоимость этого роскошного аксессуара составляет примерно 400 тысяч долларов США. Часы Ричард Милле известны своим уникальным дизайном, сложным механизмом и ограниченным тиражом производства.
Эти кадры широко разошлись в социальных сетях, вызвав разные реакции пользователей. Одни похвалили щедрость Сарукяна, другие же обратили внимание на огромную стоимость подарка.
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