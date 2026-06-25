Три сестры с общим возрастом 316 лет удивили ученых

Три сестры, проживающие в Бразилии, чей суммарный возраст составляет 316 лет, оказались в центре внимания ученых. Недавно они были внесены в Книгу рекордов Гиннесса как старейшие из ныне живущих сестер в мире. Теперь специалисты пытаются разгадать секрет их долголетия.

Проект ДНА Лонгево под руководством профессора Университета Сан-Паулу Майяны Зас направлен на изучение биологических факторов, влияющих на процесс старения. Исследователи сравнивают людей старше 90 и 100 лет с теми, чье здоровье ухудшилось или кто страдает хроническими заболеваниями, чтобы выявить особенности, способствующие долголетию.

По мнению ученых, наследственные факторы играют важную роль в сохранении физической и умственной активности человека в пожилом возрасте. Поэтому наличие нескольких долгожителей в одной семье имеет большое значение для исследования.

Зулине де Деус Нунес 103 года, Зорайде де Деус Моте — 104 года, а Левите де Деус Нунес — 109 лет, все они живут в Рио-де-Жанейро. Специалисты отмечают, что в их случае может иметь место сильный генетический фактор. В то же время важную роль могло сыграть то, что сестры живут рядом и поддерживают друг друга.

Сами сестры объясняют секрет долголетия здоровым питанием и активным образом жизни. Они рассказывают, что в детстве употребляли натуральные продукты, много двигались и росли на природе.

С помощью этого проекта исследователи планируют выявить гены, защищающие человеческий организм от старения. Конечная цель проекта — собрать данные о 500 центеннариях, чтобы более точно раскрыть научные основы долголетия.