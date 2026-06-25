Владельцам «Челси» и «Страсбура» рекомендовали купить Бехруза Каримова
18-летний защитник сборной Узбекишана Бехруз Каримов своими яркими выступлениями на чемпионате мира продолжает впечатлять не только нас, но и зарубежных топ-специалистов и скаутов.
На этот раз молодой талант попал на радары одного из крупнейших игроков трансферного рынка. Популярная страница в социальной сети X (Твиттер) «BlueCo Xtra» призвала руководство корпорации «BlueCo», владеющей английским «Челси» и французским «Страсбуром», обратить серьезное внимание на узбекского футболиста!
«Он — огромный талант, способный останавливать соперников элитного уровня!»
В своем заявлении страница «BlueCo Xtra» очень высоко оценила возможности Бехруза:
«Корпорация BlueCo должна подписать Бехруза Каримова (18 лет, правый защитник, универсальный защитник) для «Страсбура» или «Челси». Бехруз — большой талант из Узбекистана. Он очень активен в единоборствах в защите и на высшем уровне справляется с задачей по сдерживанию элитных оппонентов на фланге».
Цифры говорят сами за себя: Каримов — лучший дриблер команды!
Бехруз не просто обороняется, он демонстрирует на поле настоящие лидерские качества. Статистика после первых двух туров Мундиаля вызывает восхищение:
15 раз — отобрал мяч у соперника;
34 раза — вступил в наземные единоборства;
6 успешных обводок — лучший игрок сборной Узбекистана по дриблингу!
Кроме того, 18-летний юноша в матчах против Колумбии и Португалии бесстрашно боролся с такими звездами мирового футбола, как Луис Диас и Нуну Мендеш. Особенно болельщики до сих пор обсуждают его «ракету» с дальней дистанции в игре с Колумбией, которая заставила содрогнуться перекладину ворот соперника. Осталось совсем чуть-чуть!
Стабильность на поле и неутомимая энергия
Несмотря на то, что наша сборная потерпела поражения в этих встречах, Бехруз сражался на поле до конца. Тренеры выражают ему полное доверие:
Соперник
Счет
Время на поле
Действия
Колумбия
1:3
90 минут (Полный матч)
Автор суперудара в перекладину
Португалия
0:5
89 минут (Заменен)
Непрерывная борьба против мировых звезд
От «Сурхона» до большой сцены
Для справки: Бехруз Каримов является воспитанником Республиканского колледжа олимпийского резерва в Ташкенте. Он прошел закалку в сборных Узбекистана разных возрастов, а с начала 2025 года на профессиональном уровне защищает честь команды «Сурхон» в нашей национальной Суперлиге.
Хотя матчи сборной проходят тяжело, тот факт, что в такой обстановке такие ребята, как Бехруз, закаляются и попадают в поле зрения европейских грандов, вселяет большую надежду в будущее. Вперед, Бехруз! Ждем тебя в топ-5 чемпионатах в ближайшее время!
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