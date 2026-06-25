Представлен ПК Стим: достойный и более мощный конкурент консоли Стеам Мачине

Французская компания ЛДЛК представила компактный компьютер ПК Стим, который обещает вызвать фурор на рынке игровых устройств. Благодаря своему названию и цене устройство рассматривается как прямой конкурент консоли Стеам Мачине от Валве. Важно то, что ПК Стим обладает более современными техническими характеристиками, чем его соперник, обещая пользователям высокую производительность. Об этом сообщает Иксбт.ком новость сообщает.

Новое устройство размещено в компактном корпусе СилверСтоне СГ13Б-К объемом всего 11,5 литров. Несмотря на малые габариты, его внутренняя часть оснащена весьма мощными компонентами. Система ПК Стим построена на базе материнской платы Б650 и оснащена процессором AMD Ryzen 5 8400Ф и видеокартой AMD Radeon RX 9060 КсТ.

Техническое превосходство и архитектура

по данным иксбт.ком, процессор Ryzen 5 8400Ф в составе ПК Стим работает с 6 ядрами и 12 потоками, а его максимальная тактовая частота достигает 4,7 GHz. На бумаге этот показатель выглядит значительно лучше по сравнению со Стеам Мачине, так как в устройстве Валве использовалась комбинация двух ядер Zen 4 и четырех ядер Zen 4к, тогда как ПК Стим имеет полноценные шесть ядер Zen 4. Однако стоит отметить, что модель 8400Ф не может сравниться с Ryzen 7 7600Кс, так как объем кэш-памяти Л3 у неё в два раза меньше.

В вопросе графических возможностей компания ЛДЛК также выбрала передовое решение. В устройство установлена видеокарта RX 9060 КсТ объемом 8 GB. Главное, что этот графический процессор основан на новейшей архитектуре РДНА 4 от AMD. Для сравнения, Стеам Мачине пока использует более старую архитектуру РДНА 3. Это означает, что ПК Стим будет иметь преимущество по частоте кадров и визуальным эффектам в играх.

Другие характеристики устройства следующие:

Оперативная память: 16 GB (2 модуля ДДР5 по 8 GB);

Внутренняя память: M.2 NVMe SSD объемом 500 GB;

Блок питания: мощностью 350 В с сертификатом 80 PLUS Бронзе;

Корпус: СилверСтоне СГ13Б-К (11,5 литров).

В вопросе цены ЛДЛК повторила стратегию своего конкурента. Вариант ПК Стим без операционной системы оценен в 1000 евро, а версия с предустановленной Windows стоит 1040 евро. Это в точности соответствует цене консоли Стеам Мачине в европейском регионе. Таким образом, покупатель за те же деньги может выбрать устройство с более мощным железом и технологиями нового поколения.

Для геймеров и любителей технологий, ищущих гармонию компактности и мощности, это устройство может стать идеальным выбором. Учитывая растущий спрос на компактные игровые ПК, такие решения, как ПК Стим, побуждают отказаться от традиционных громоздких кейсов. Однако пока неизвестно, как официальные поставки в наш регион и логистические затраты повлияют на итоговую стоимость.