Yandex представил нового AI-помощника для врачей

Команда Yandex начала тестирование нового помощника на базе искусственного интеллекта (AI), призванного облегчить работу медицинских учреждений. Эта технология позволит врачам избавиться от рутинной и трудоемкой бумажной работы, позволяя сосредоточить основное внимание на пациенте во время приема. Ожидается, что данный проект выведет цифровую трансформацию здравоохранения на новый уровень. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает дает.

Основная задача системы заключается в анализе общения между врачом и пациентом в режиме реального времени и автоматическом заполнении протокола приема. AI выделяет из речи жалобы, анамнез, поставленный диагноз и рекомендации. Данные в обезличенном виде вносятся в черновик документа, а врачу остается только проверить и утвердить готовый текст.

Эффективность работы и быстрый анализ

Разработчики отмечают, что этот помощник помогает сократить время, затрачиваемое на ведение документации, до 40%. Готовый протокол формируется всего за 35 секунд, а точность данных, по заявлениям, превышает 90%. Это позволяет врачам уделять больше времени каждому пациенту и снизить утомляемость в течение рабочего дня.

Новая платформа не ограничивается только преобразованием речи в текст, она включает еще два важных модуля:

Интеллектуальный поиск по базе медицинских знаний: поиск нормативных документов, научных публикаций и клинических рекомендаций за несколько секунд, а также сравнение схем лечения.

Анализ электронной медицинской карты пациента: помогает быстро ознакомиться с историей болезни и отследить динамику показателей.

По данным ixbt.com, новую технологию одними из первых протестировали неврологи, пульмонологи, терапевты и педиатры. Система имеет модульную структуру и может быть развернута как на базе облачных технологий, так и непосредственно на серверах клиники (on-premises) для обеспечения безопасности данных.

Технологическая основа и безопасность

Проект опирается на передовые разработки платформы Yandex AI Studio. В частности, для распознавания речи используется Yandex SpeechKit, большая языковая модель YandexGPT — для анализа текста и выделения сути, а Yandex Search API — для поиска информации. Подобные решения актуальны и для системы здравоохранения Узбекистана, где в будущем они могут сыграть важную роль в сокращении очередей и повышении качества услуг в местных клиниках.

В настоящее время проект находится на пилотной стадии, а стоимость его внедрения рассчитывается индивидуально для каждого медицинского учреждения. По мнению специалистов, интеграция AI в медицину не только облегчит труд врачей, но и поможет предотвратить ошибки, связанные с человеческим фактором.