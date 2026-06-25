Редкие рыбки стоимостью 44 тысячи долларов мгновенно погибли

·39·Мир
Редкие рыбки стоимостью 44 тысячи долларов мгновенно погибли

В китайском городе Уси произошло необычное происшествие. В результате разрыва аквариума, в котором содержались редкие и дорогостоящие рыбки, погибли особи общей стоимостью почти 44 тысячи долларов.

Сообщается, что вода из аквариума вылилась за короткое время, и спасти большинство рыбок не удалось. Выжили лишь несколько экземпляров.

Владелец аквариума, понесший огромные убытки, подошел к ситуации необычно. Он отнес часть погибших рыбок в ресторан и устроил ужин с друзьями. Таким образом, по его словам, он попытался «извлечь пользу» хотя бы из части потерь.

По словам владельца, в будущем он планирует восстановить коллекцию редких рыб. Этот случай вызвал бурные обсуждения в социальных сетях и привел многих пользователей в изумление.

УсиКитай
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