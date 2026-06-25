Как Анчелотти оценил первый матч Неймара на ЧМ-2026

·71·Спорт
Как Анчелотти оценил первый матч Неймара на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о первом участии Неймара в чемпионате мира 2026 года.

33-летний нападающий вышел на замену в матче третьего тура группового этапа против Шотландии. Он провел на поле последние 12 минут встречи, в которой Бразилия уверенно победила соперника со счетом 3:0.

Анчелотти отметил, что Неймар заслуженно получил этот шанс благодаря своему труду и профессиональному подходу в процессе восстановления.

«Неймар получил возможность выйти на поле, потому что заслужил это. Он очень много работал в процессе восстановления и проявил высочайший уровень профессионализма», — заявил итальянский специалист.

Матч против Шотландии стал для Неймара важным возвращением после травмы. Именно в этой игре футболист провел свои первые минуты на ЧМ-2026.

После этой победы Бразилия набрала 7 очков, заняла первое место в группе «К» и вышла в плей-офф. Марокко также набрало 7 очков, но осталось на второй строчке благодаря разнице мячей.

Таким образом, сборная Бразилии завершила групповой этап без поражений. Возвращение Неймара стало для команды дополнительной силой и важным психологическим стимулом перед стартами в плей-офф.

Карло АнчелоттиНеймарБразилияШотландияМарокко
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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