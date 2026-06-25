Сегодня пройдут решающие матчи в группах D, E и F

На чемпионате мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, продолжаются решающие матчи третьего тура группового этапа.

Сегодня и завтра состоятся важные противостояния в группах D, E и F. По итогам этих игр определятся команды, вышедшие в плей-офф, и итоговое положение в группах.

Программа дня начнется с матча между сборными Эквадора и Германии. Встреча стартует 26 июня в 01:00 по ташкентскому времени.

В это же время на поле выйдут национальные команды Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Ожидается, что оба матча окажут большое влияние на итоговую ситуацию в группе E.

В 04:00 пройдут матчи последнего тура группы F. Тунис сразится с Нидерландами, а Япония встретится со Швецией. Особенно большой интерес вызывает матч Япония — Швеция с точки зрения борьбы за путевку в плей-офф.

В 07:00 начнутся две решающие игры в группе D. Парагвай выйдет на поле против Австралии, а Турция смерится силами с США.

Матчи, которые пройдут 26 июня:

Эквадор — Германия — 01:00

Кюрасао — Кот-д'Ивуар — 01:00

Тунис — Нидерланды — 04:00

Япония — Швеция — 04:00

Парагвай — Австралия — 07:00

Турция — США — 07:00

В третьем туре каждое очко и каждый гол имеют решающее значение. Пока одни команды борются за первое место, другие пытаются сохранить путевку в плей-офф или попасть в число лучших команд, занявших третьи места.

Поэтому в сегодняшних матчах вполне естественно ожидать бескомпромиссной борьбы и напряженных игр.