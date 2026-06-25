Сегодня пройдут решающие матчи в группах D, E и F
На чемпионате мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, продолжаются решающие матчи третьего тура группового этапа.
Сегодня и завтра состоятся важные противостояния в группах D, E и F. По итогам этих игр определятся команды, вышедшие в плей-офф, и итоговое положение в группах.
Программа дня начнется с матча между сборными Эквадора и Германии. Встреча стартует 26 июня в 01:00 по ташкентскому времени.
В это же время на поле выйдут национальные команды Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Ожидается, что оба матча окажут большое влияние на итоговую ситуацию в группе E.
В 04:00 пройдут матчи последнего тура группы F. Тунис сразится с Нидерландами, а Япония встретится со Швецией. Особенно большой интерес вызывает матч Япония — Швеция с точки зрения борьбы за путевку в плей-офф.
В 07:00 начнутся две решающие игры в группе D. Парагвай выйдет на поле против Австралии, а Турция смерится силами с США.
Матчи, которые пройдут 26 июня:
Эквадор — Германия — 01:00
Кюрасао — Кот-д'Ивуар — 01:00
Тунис — Нидерланды — 04:00
Япония — Швеция — 04:00
Парагвай — Австралия — 07:00
Турция — США — 07:00
В третьем туре каждое очко и каждый гол имеют решающее значение. Пока одни команды борются за первое место, другие пытаются сохранить путевку в плей-офф или попасть в число лучших команд, занявших третьи места.
Поэтому в сегодняшних матчах вполне естественно ожидать бескомпромиссной борьбы и напряженных игр.
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