Камера наблюдения запечатлела необычную кражу

·5·Мир
Камера наблюдения запечатлела необычную кражу

Камеры наблюдения зафиксировали необычный случай кражи в одном из магазинов Мексики. Видео с происшествием быстро распространилось в социальных сетях, привлекая внимание пользователей.

На кадрах видно, как мужчина, воспользовавшись тем, что продавец отвлекся на телефон, незаметно проник в магазин. Чтобы не привлекать внимания, он передвигался на четвереньках и таким образом сумел остаться незамеченным.

По имеющейся информации, мужчина воспользовался удобным моментом, совершил кражу и покинул место происшествия. Продавец заметил случившееся лишь спустя некоторое время.

Данное видео вызвало бурные обсуждения в соцсетях, многие пользователи выражают удивление необычным методом, который применил вор.

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Charos
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