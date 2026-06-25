Женщина, боровшаяся за права пропавших без вести, приговорена к пожизненному заключению

Известная активистка и врач Махранг Балуч, поднимавшая вопрос о насильственных исчезновениях в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, столкнулась с одним из самых тяжелых испытаний в своей жизни. Женщина, которая годами требовала ответов о судьбе пропавших без вести, теперь сама приговорена к пожизненному заключению.

Сообщается, что антитеррористический суд Пакистана признал Махранг Балуч и еще одного активиста Сибгатуллу Шаха виновными в терроризме, действиях против государства и причастности к смерти военнослужащего во время протестов в городе Гвадар в 2024 году. Суд назначил им наказание в виде пожизненного лишения свободы. Обвиняемые отвергли все обвинения и заявили о намерении обжаловать решение.

Для 33-летней Махранг Балуч тема пропавших людей — это не просто политический вопрос. Ее отец, Абдул Гаффор Лангове, пропал без вести в 2009 году, а спустя почти три года было найдено его тело. Активистка отмечает, что смерть отца повлияла на всю ее жизнь и побудила ее бороться за права человека.

В последующие годы она пыталась привлечь внимание к судьбам тысяч людей, бесследно исчезнувших в Белуджистане. По данным правозащитников и активистов, за последние двадцать лет пропали тысячи этнических белуджей. Правительство же отвергает эти заявления, утверждая, что некоторые лица примкнули к вооруженным группировкам или покинули страну.

За последние десять лет Махранг Балуч стала одним из самых известных лидеров этого движения. Она организовывала марши с участием сотен женщин, возглавляла демонстрации и получила признание на международной арене в области прав человека. Она даже была выдвинута в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира и вошла в список «100 женщин» BBC.

Семья активистки заявляет, что судебный процесс был несправедливым. По словам ее сестры Надии Балуч, стороне защиты не предоставили достаточных возможностей, а суд проходил непрозрачно.

Правительство утверждает, что данное дело носит не политический, а уголовный характер. Однако сторонники Махранг Балуч расценивают это решение как очередной шаг, направленный на подавление оппозиционных взглядов в Белуджистане.

В одном из интервью, данных до ареста, Махранг Балуч говорила, что знала о возможности лишения свободы, но это ее не пугает. Ее близкие подчеркивают, что активистка и сейчас не отказалась от своих убеждений и борьба продолжится.