В России предложили ввести комиссию 3% на денежные переводы мигрантов

В России на обсуждение вынесли новую инициативу, которая может иметь важное значение для трудовых мигрантов. В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий взимание комиссии в размере 3% с каждого международного банковского перевода, осуществляемого мигрантами.

По словам авторов законодательной инициативы, значительная часть трансграничных денежных переводов из России в другие страны приходится именно на трудовых мигрантов. В связи с этим предлагается вопрос о введении дополнительной комиссии в данной сфере.

Эксперты отмечают, что в случае реализации таких изменений это может повлиять на средства, которые миллионы иностранных граждан, работающих в России, отправляют на родину.

Согласно официальным данным, за 2025 год объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа достиг 15 миллиардов долларов. Это свидетельствует о том, что переводы занимают важное место в экономике страны и доходах многих семей.

На данный момент эта инициатива имеет статус только законопроекта. Он еще не принят официально и не вступил в силу как действующий закон. Дальнейшая судьба законопроекта станет известна после обсуждений и голосования в Государственной думе.