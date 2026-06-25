Можно ли определить «зло» в мозге? Спорное дело в суде

Спорные исследования Кента Килла, ученого из США, занимающегося изучением мозга заключенных, снова вызвали серьезные дискуссии. По его мнению, с помощью сканирования мозга и генетического анализа можно определить склонность человека к насилию или признаки психопатии.

На протяжении многих лет Кент Килл обследовал мозг тысяч заключенных, и его исследования использовались в качестве доказательств в судах США. В некоторых случаях адвокаты пытались использовать эти данные, чтобы доказать, что действия их клиентов были обусловлены биологическими факторами.

Однако были случаи, когда этот метод не принес ожидаемого результата. В частности, в деле Амоса Джозефа Уэллса ИИИ защита подчеркивала, что его гены и структура мозга усилили склонность к насилию. Но присяжные восприняли это не как смягчающее обстоятельство, а напротив, как доказательство того, что он может быть опасен и в будущем, и приговорили его к смертной казни.

Часть специалистов утверждает, что исследования Килла недостаточно обоснованы с научной точки зрения. Они заявляют, что поведение человека невозможно предсказать только по снимкам мозга или генам. Некоторые ученые отметили, что такой подход напоминает теории, которые ранее были отвергнуты и даже служили основой для расовой дискриминации.

По мнению критиков, связывание преступности с биологическими особенностями может привести к игнорированию таких важных факторов, как социальная среда, воспитание, бедность и психическое здоровье. Кроме того, подобные доказательства иногда могут представить заключенного не как человека, заслуживающего снисхождения, а как еще более опасную личность.

Кент Килл же утверждает, что его исследования основаны на современной науке и прошли строгие проверки. Несмотря на это, споры вокруг его работ продолжаются.

Основной вопрос между юристами и учеными остается открытым: можно ли предсказать будущие действия человека через его мозг и гены, или же это опасная и спорная теория?