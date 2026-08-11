Япония пополнила национальную навигационную систему очередным спутником

Япония сделала важный шаг в развитии своей национальной космической системы позиционирования — сети КЗСС. Страна успешно вывела на орбиту очередной космический аппарат с помощью тяжелой ракеты-носителя Х3, стартовавшей с космодрома на острове Танэгасима. Как пишет издание иксбт.ком, благодаря этому успешному запуску число спутников серии «Мичибики» достигло шести. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Этот космический аппарат получил название «Мичибики 7», что в переводе с японского означает «Путеводитель». По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), пятый аппарат в рамках этой программы был запущен в феврале текущего года. Однако запуск «Мичибики 5», состоявшийся в декабре прошлого года, завершился неудачей, поэтому после этой ошибки специалисты провели серьезную подготовку.

Взаимодействие с глобальной системой ГПС

Национальная система позиционирования Японии полностью совместима с американской сетью ГПС. Аппараты «Мичибики» дополняют основные сигналы ГПС и значительно повышают их точность. В настоящее время погрешность определения координат объектов в сетях ГПС составляет около 10 метров, тогда как японские спутники способны существенно сократить этот показатель. Как стало известно, система может определять местоположение объектов на поверхности Земли с погрешностью всего 6 сантиметров.

Тем не менее для полноценной и независимой работы сети предстоит сделать еще многое. По объяснениям специалистов, для стабильного функционирования системы КЗСС на орбите должны находиться как минимум семь действующих спутников. Нынешние шесть аппаратов создают основу для дальнейшего расширения возможностей системы и ее тестирования.

Планы на будущее и независимость

Правительство страны и космическое агентство намерены в будущем снизить зависимость в этом направлении. Согласно планам, к середине 2030-х годов общее число спутников «Мичибики» будет увеличено до 11. Это позволит значительно уменьшить зависимость Японии от зарубежных навигационных систем и даст стране возможность создать собственную суверенную космическую навигационную сеть с максимально высокой точностью.