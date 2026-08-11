10-летняя девочка вошла в воду, чтобы спасти кита

·156·Мир
10-летняя девочка вошла в воду, чтобы спасти кита

В австралийском штате Квинсленд 10-летняя Скарлетт стала свидетельницей необычного и трогательного происшествия в море. Когда она вместе с матерью Шантель Смит ехала на гидроцикле, они заметили огромного кита, застрявшего на мелководье. Девочка не теряя времени попыталась помочь ему выжить.

Происшествие произошло неподалёку от территории, ранее называвшейся островом Фрейзер, а теперь известной как К'гари. Огромный горбатый кит не мог двигаться в мелкой и прозрачной воде.

Скарлетт приблизилась к киту и начала поливать его водой. Таким образом она пыталась не допустить пересыхания тела морского животного. На видеозаписях видно, как девочка, стоя в нескольких шагах от кита, снова и снова обливает его водой.

По словам матери Скарлетт, Шантель Смит, кит издавал звуки, словно «разговаривал» с ними. К счастью, всё закончилось хорошо: когда уровень воды поднялся, кит освободился и поплыл обратно в открытое море.

Смит приезжает в этот район наблюдать за китами на гидроцикле уже почти 20 лет. Она назвала произошедшее очень трогательным опытом. Особенно большим утешением для неё стало то, что кит выжил.

«Честно говоря, до тех пор пока я не узнала, что кит благополучно ушёл, это происшествие испортило весь мой прекрасный день. Я очень переживала, сможет ли он вернуться в море», — сказала она.

Мать и дочь обнаружили кита в одиночестве. Они остановили лодку рядом с ним и старались как можно дольше поддерживать его тело влажным, пока не прибудет помощь. Однако до прибытия соответствующих служб им пришлось покинуть этот район. Позже другая пара осталась рядом с китом и ждала, когда поднимется вода.

Sohil yaqinidagi sayoz suvda og‘zi ochiq holda turgan ulkan qora kit.

После этого уровень воды поднялся, и кит освободился. По словам очевидцев, его пасть была широко раскрыта, и пластины китового уса внутри неё также были хорошо видны.

Представитель Департамента окружающей среды, туризма, науки и инноваций Квинсленда сообщил, что сотрудники службы охраны дикой природы получили сообщение о ките, застрявшем на мелководье, вскоре после 09:00 в воскресенье. Спустя короткое время после прибытия специалистов в район Ватумба-Крик кит освободился и вернулся в море.

Ватумба-Крик, расположенный в западной части острова К'гари, считается одним из популярных среди туристов мест. Во время прилива эта территория превращается в огромное солёное озеро, наполненное различными морскими обитателями.

Таким образом, благодаря быстрым действиям маленькой Скарлетт и помощи её матери удалось внести вклад в спасение огромного кита, оказавшегося в бедственном положении на мелководье. Самым радостным итогом происшествия стало то, что морское животное вновь обрело свободу.

КвинслендАвстралияФрейзерКгари
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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